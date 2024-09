EUR/USD steigt auf fast 1,1150, da die Aussicht auf eine deutliche Zinssenkung durch die Fed den US-Dollar belastet - Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen bis zum Jahresende um 100 Basispunkte senken wird - Die EZB-Mitglieder wehren sich gegen die Aussicht auf eine Zinssenkung im Oktober - EUR/USD tendiert am Dienstag in New York schwächer, ...

