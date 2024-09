EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

München, 17. September 2024 - Die Cherry SE hat heute die zeitnah anstehende Produktzulassung von CHERRY SmartLink bekanntgegeben. Die Produktzulassung befindet sich in der abschließenden Testphase durch externe Partner sowie die Zulassungsstelle und gewährleistet die Produktsicherheit. Der Markt für CardLink-Lösungen wird von mehreren Anbietern bedient, was eine vielfältige Wettbewerbslandschaft zur Folge hat. Faktoren wie die technische Umsetzung, Preisgestaltung, sowie die Positionierung und die Abnahmeverpflichtungen der Apotheken werden den weiteren Verlauf der Markteinführung beeinflussen. Das zugrunde liegende Geschäftsmodell von CHERRY basiert auf der Berechnung nur tatsächlich getätigter Transaktionen und zielt darauf ab, langfristige Vorteile für alle beteiligten Akteure zu schaffen. Cherry SE CEO Oliver Kaltner betont: "Die Erweiterung bisheriger Geschäftsmodelle, ergänzt um Recurring Revenue- und Lizenz-Einnahmen, bedingt eine klare Mission und Beharrlichkeit. CHERRY SmartLink steht für eine neue Ära in der dringend notwendigen Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wir sind bereit, ein patientenorientiertes Produkt auf den Markt zu bringen, das durch höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards überzeugt und den Grundstein für zukünftige Innovationssprünge legt. Der damit verbundene Zulassungsprozess ist eine professionelle, effiziente und zügige Abfolge notwendiger Schritte, um Patientinnen und Patienten eine datensichere, funktionale Digitallösung anbieten zu können."

Über CHERRY SmartLink Die SaaS-Lösung CHERRY SmartLink ermöglicht die Verwendung von NFC-fähigen Smartphones als eHealth-Kartenterminal zum Einlesen der eGK. In diesem Zusammenhang dient CardLink der Bereitstellung der E-Rezept-Token und ist als reine Softwarelösung somit ein neuartiges Angebot der CHERRY SE. Diese Lösung ermöglicht es, eine geprüfte und zugelassene Schnittstelle in Apps zu integrieren, um das E-Rezept via CardLink, sicher einzulösen. Nutzer halten dafür ihre eGK an ihr NFC-fähiges Smartphone.

Über CHERRY Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: ir@cherry.de



