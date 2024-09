FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,14 Prozent auf 134,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,14 Prozent.

Etwas belastet wurden die Anleihen durch robuste US-Konjunkturdaten. Die Umsätze des US-Einzelhandels haben im August unerwartet zugelegt. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet. Zudem ist in den USA die Industrieproduktion im August stärker gestiegen als erwartet.

"Die Augustdaten zum Einzelhandelsumsatz unterstreichen, dass sich bisher keine Konsumrezession in den USA abzeichnet", kommentierte Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz. "Ein Soft-Landing der US-Wirtschaft bleibt damit das Basisszenario." Mayr erwartet an diesem Mittwoch auch lediglich eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte. An den Finanzmärkten ist die Unsicherheit aber weiter groß. Zuletzt wurde auch zunehmend auf eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte spekuliert.

Erneut schwache Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Die Konjunkturerwartungen des Forschungsinstituts ZEW für den September fielen stärker als erwartet. "Die Hoffnung auf eine baldige Besserung der wirtschaftlichen Lage schwindet zusehends", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach./jsl/nas