Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Fractal EMS Inc. ("Fractal"), ein führender Anbieter von fortschrittlichen Solar- und Speichersteuerungen, hat eine bahnbrechende Partnerschaft mit Gold Electronic Equipment Inc. ("Gold") bekannt gegeben, einem führenden High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, aktive Balancierungstechnologie und die Herstellung von Batteriemanagementsystemen (BMS) spezialisiert hat. Eine Unterzeichnungszeremonie und eine Feier fanden am 9. September auf der RE+-Konferenz für saubere Energie in Anaheim, Kalifornien, statt. Die neue Partnerschaft wird den Kunden weltweit ein cybersicheres amerikanisches BMS ("Fractal BMS") zur Verfügung stellen.Das Fractal BMS bietet eine 3-stufige BMS-Architektur (Modul, Rack und System). Das Design des Fractal BMS wurde fertiggestellt und umfasst einen Chip aus amerikanischer Produktion, eine Leiterplattenbestückung (PCBA) und Cybersicherheit, um die Einhaltung der US-Richtlinien für Beschaffung und Schutz kritischer Infrastrukturen zu gewährleisten. Das Fractal BMS bietet die Möglichkeit, ein aktives Zellbalancing durchzuführen, um die Nutzkapazität und Lebensdauer jeder Batteriezelle zu maximieren."Andere Unternehmen, die ein amerikanisches BMS vorschlagen, sind nicht auf die Cybersicherheitsbedenken des BMS eingegangen. Einige Unternehmen lizenzieren ein fremdes BMS oder stellen nur ein Top-Level-Gerät zur Verfügung, was beides nicht die Bedrohungen und Schwachstellen der Cybersicherheit beseitigt. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gold, um dieses fortschrittliche amerikanische BMS auf den Markt zu bringen. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Innovation, Sicherheit und die Unterstützung amerikanischer Technologie", sagte Daniel Crotzer, CEO von Fractal EMS.Das Fractal BMS soll Ende Oktober 2024 von UL getestet werden und soll der Goldstandard für BESS-Einsätze werden, um Risiken im Zusammenhang mit Foreign Entities of Concern (FEOC) und bekannten Cyber-Schwachstellen in programmierbaren Geräten zu minimieren. Das amerikanische BMS wird Batterieherstellern auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen und eine zuverlässige und sichere Lösung für das Batteriemanagement bieten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2507752/Fractal_EMS_Inc.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gold-und-fractal-ems-kundigen-eine-partnerschaft-fur-ein-amerikanisches-batterie-management-system-bms-an-302251070.htmlPressekontakt:info@FractalEMS.comOriginal-Content von: Fractal EMS Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176213/5866735