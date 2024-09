Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -ZHAOWEI, ein führender Anbieter von Präzisionsgetriebelösungen, wird an der kommenden Automechanika Frankfurt teilnehmen, der weltweit wichtigsten Veranstaltung für die Automobilindustrie, die vom 10. bis 14. September stattfindet. In diesem Jahr wird ZHAOWEI seine neuesten Innovationen im Bereich der Präzisionsgetriebetechnologie vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf der Frage liegt, wie diese Fortschritte die Zukunft intelligenter Fahrsysteme und personalisierter Fahrzeugerlebnisse gestalten.Im Zuge der Verlagerung des Automobilsektors hin zur Automatisierung und zu Fahrzeugen mit neuer Energie (NEVs) hat sich Europa zu einem Vorreiter bei intelligenten Fahrsystemen entwickelt, vor allem aufgrund der steigenden Nachfrage seitens jüngerer Verbraucher. Als Antwort darauf konzentriert sich ZHAOWEI darauf, das Fahrerlebnis mit präzisionsgefertigten Komponenten zu verbessern, die die einzigartigen Anforderungen jedes Kunden erfüllen können.Präzisionsgetriebesysteme für die PersonalisierungEines der Hauptthemen von ZHAOWEI auf der diesjährigen Automechanika ist der Beitrag der Getriebesysteme zur Personalisierung des Fahrzeugs. Die Präzisionsgetriebe des Unternehmens sind Bestandteil verschiedener Systeme, wie z. B. des Lenkradeinstellmechanismus. Dank seines fortschrittlichen Aktuators kann dieses System das Lenkrad punktgenau einstellen und sogar in der zentralen Steuerkonsole verstecken. In einer Zeit, in der die Verbraucher immer individuellere Erfahrungen verlangen, zeichnet sich diese Technologie durch ihre Fähigkeit aus, nahtlose Anpassungen auf der Grundlage der Präferenzen des Fahrers vorzunehmen.ZHAOWEI wird auch seine Innovationen im Bereich der zahnradgetriebenen rotierenden Displays vorstellen. ZHAOWEI's Central Control Display Oszillierender Aktuator hat einen bürstenlosen Motor mit hybriden Getriebestufen als Kernfunktion. Mit diesem Aktuator lässt sich der Winkel des Displays im Fahrzeug präzise einstellen, so dass Fahrer und Beifahrer die Schnittstellen an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen können. Durch die Integration von Präzisionszahnrädern gewährleistet ZHAOWEI einen reibungslosen Betrieb, verbessert das Benutzererlebnis und trägt zur ästhetischen und funktionalen Gesamtanmutung des Fahrzeuginnenraums bei.Unterstützung für die Zukunft des autonomen FahrensDas autonome Fahren entwickelt sich rasch von einem futuristischen Konzept zu einer Industrienorm, und ZHAOWEI spielt bei diesem Wandel eine entscheidende Rolle. Der Rear Entertainment Display Actuator von ZHAOWEI zeichnet sich durch seinen automatischen Betrieb und eine große Anzahl von Betriebsmodi aus. Dieser Aktuator, der sowohl Gestensteuerung als auch Signaleingabe unterstützt, verwandelt den hinteren Fahrgastraum in einen anspruchsvollen Unterhaltungsraum.Die Getriebe von ZHAOWEI sind auch für die Sicherheitsfunktionen beim autonomen Fahren von entscheidender Bedeutung. ZHAOWEI stellt die EPB MGU vor, eine kompakte, automatisierte Einheit, die die Sicherheit und den Komfort des Fahrzeugs revolutioniert, indem sie die traditionellen Handbremsen durch eine schlanke, elektronische Lösung ersetzt. Mit einem 12-V-Gleichstrommotor und effizienten Übertragungssystemen kann die EPB beim Abstellen des Fahrzeugs automatisch einrasten und so das Risiko verringern, dass das Fahrzeug ins Schlingern gerät, wenn der Fahrer vergisst, die Bremse manuell zu betätigen.Mit Blick auf das Jahr 2024 hat ZHAOWEI eine klare Vision, wie seine Getriebetechnologie intelligente Mobilitätslösungen weiter verbessern kann. Das Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung, um noch kompaktere, effizientere und leistungsfähigere Getriebesysteme zu entwickeln, die die wachsende Nachfrage nach elektrischen Antrieben, autonomen Systemen und personalisierten Fahrerlebnissen befriedigen können. Durch die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte will ZHAOWEI auch in Zukunft ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung innovativer Automobiltechnologien bleiben.Besuchen Sie ZHAOWEI auf der Automechanika Frankfurt 2024Die Besucher der Automechanika Frankfurt sind eingeladen, die innovativen Lösungen von ZHAOWEI aus erster Hand zu erleben. Am Stand des Unternehmens (Halle 4.2H, Stand E45) werden interaktive Vorführungen der Präzisionsgetriebesysteme zu sehen sein, die den Besuchern zeigen, wie diese Komponenten das Fahrerlebnis verändern.Mit seinen innovativen Präzisionsgetrieben setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für Komfort, Sicherheit und Individualisierung in modernen Fahrzeugen. ZHAOWEI ist ein Vorreiter auf dem Weg zur Automatisierung und Elektromobilität in der Automobilbranche und bietet Technologien, die ein intelligenteres, sichereres und individuelleres Fahrerlebnis ermöglichen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2508376/32FC4031_9FC96560_D093E666.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zhaowei-prasentiert-prazisionsgetriebe-technologien-auf-der-automechanika-frankfurt-2024-302251221.htmlPressekontakt:Yanan Wang,1024562736@qq.comOriginal-Content von: ZHAOWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176214/5866743