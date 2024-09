WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve gibt am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekannt. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihren Leitzins erstmals seit mehr als vier Jahren senken wird. Aktuell liegt er in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - der höchste Stand seit mehr als 20 Jahren. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen. Im Anschluss an die Fed-Sitzung wird Notenbankchef Jerome Powell (20.30 Uhr MESZ) die Beweggründe für die Entscheidung erläutern.

Uneinigkeit herrscht bei Analysten darüber, ob die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte oder gar 0,5 Prozentpunkte senken wird. Die Federal Reserve hatte den Leitzins zuletzt im März 2020 gesenkt - um die Wirtschaft in der beginnenden Corona-Pandemie anzukurbeln. Danach blieben die Zinsen zunächst an der Null-Marke - bis die Fed im März 2022 mit Erhöhungen in rekordverdächtigem Tempo begann und den Zinssatz vor einem Jahr auf das aktuelle Niveau hochschraubte. In den USA hat sich der Preisauftrieb zuletzt abgeschwächt. Das gibt der Federal Reserve mehr Handlungsspielraum für Zinssenkungen./nau/DP/jha