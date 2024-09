BERLIN (dpa-AFX) - Der Arbeitnehmerflügel der CDU erwartet vom Kanzlerkandidaten der Union auch einen Einsatz für die Interessen von Beschäftigten. "Friedrich Merz muss kein Arbeiterführer werden, aber mit uns gemeinsam um die Stimmen der Arbeitnehmer kämpfen", sagte der neue Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, der Deutschen Presse-Agentur. Die CDA habe viele gute Ideen, um den Arbeitnehmern in Deutschland ein gutes Angebot machen zu können. "Von der Rente bis zu den Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer, von einer Eigentumsoffensive bis zu einem Mentalitätswechsel für mehr Familienfreundlichkeit in Deutschland ist die Palette sehr breit", hob Radtke hervor.

Der CDA-Vorsitzende begrüßte, dass die Kanzlerkandidatenfrage nun zwischen Merz und CSU-Chef Markus Söder einvernehmlich gelöst ist. "Es ist gut, dass die Kandidaten die Frage in maximaler Geschlossenheit geklärt haben. Jetzt können wir uns auf den inhaltlichen Feinschliff konzentrieren", sagte Radtke.

Der 45-Jährige war am Samstag an die Spitze der CDA gewählt worden. Er hatte Karl-Josef Laumann abgelöst, der 19 Jahre lang das Amt innehatte. Laumann will sich als CDU-Vize weiter für die Arbeitnehmerinteressen einsetzen. Bei der Bundestagung der CDA am Samstag in Weimar hatte auch Merz gesprochen./shy/DP/stk