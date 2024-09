FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STAGNIERT - Der Dax tritt in der laufenden Woche weiter auf der Stelle. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 18.700 Punkte. Damit wäre er wieder zurück auf dem Niveau vom Freitagabend, nachdem er gestern zwischenzeitlich auf 18.805 Punkte vorgerückt war. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten bleibt aber in Sichtweite. Zumindest kurzfristig dürfte nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend nach dem europäischen Handelsende den weiteren Weg weisen. Erwartet wird, dass die Fed ebenfalls die Zinswende einläutet, und selbst ein XL-Zinsschritt um gleich 50 Basispunkte scheint möglich.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne abgegeben und kaum verändert geschlossen. Damit zollten sie der jüngst guten Entwicklung vor dem US-Zinsentscheid ein wenig Tribut. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der gleich zu Beginn erneut ein Rekordhoch erreicht hatte, sank letztlich um 0,04 Prozent auf 41.606,18 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es lediglich um 0,03 Prozent auf 5.634,58 Punkte hoch - er hatte im Handelsverlauf ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt. Der vortags schwächelnde, technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,05 Prozent auf 19.432,39 Punkte.

ASIEN: - GEMISCHT - Angesichts der Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der Fed waren die Vorzeichen in Asien am Mittwoch gemischt. In Tokio war der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel mit 0,2 Prozent ins Minus gedreht, während der Yen anzog. Der CSI 300 mit den chinesischen Festlandwerten begann die Woche 0,4 Prozent tiefer, nachdem er die ersten beiden Wochentage feiertagsbedingt pausiert hatte. Am Mittwoch fand dafür an der Börse in Hongkong kein Handel statt.



DAX 18726,08 +0,50

XDAX 18703,14 -0,06

EuroSTOXX 50 4860,78 +0,69

Stoxx50 4425,69 +0,20



DJIA 41606,18 -0,04

S&P 500 5634,58 +0,03

NASDAQ 100 19432,40 +0,05



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 175,43 +0,01



DEVISEN:





Euro/USD 1,1120 +0,06

USD/Yen 141,35 -0,75

Euro/Yen 157,18 -0,69



ROHÖL:





Brent 73,34 -0,36 USD WTI 70,83 -0,36 USD °

