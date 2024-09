EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Corporate News LAIQON AG: meine Volksbank Raiffeisenbank eG Rosenheim erwirbt 25% Beteiligung an BV Bayerische Vermögen GmbH Übernahme von 25% der BV Bayerische Vermögen GmbH durch die meine Volksbank Raiffeisenbank eG vereinbart

Überproportionales Kunden- und AuM-Wachstum Hamburg, 18. September 2024 Übernahme von 25% der BV Bayerische Vermögen GmbH durch die meine Volksbank Raiffeisenbank eG vereinbart Die meine Volksbank Raiffeisenbank eG, Rosenheim ("mVBRB"), die achtgrößte Volks- und Raiffeisenbank Deutschlands mit einem betreuten Kundenvolumen von rd. 24 Mrd. EUR und über 350.000 Kunden, hat nach dem erfolgreichen Abschluss der Due Diligence mit der LAIQON AG gestern den notariellen Kaufvertrag zum Erwerb von 25% an der BV Bayerische Vermögen GmbH ("BV GmbH") unterzeichnet. Die BV GmbH betreut mit einem Team von 30 Mitarbeitern an 5 Standorten rund 2.400 Kunden. Der Vermögensverwalter betreut aktuell ein Kundenvermögen von rund 1,55 Mrd. EUR AuM. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Am 30. Juni 2024 kommunizierte die LAIQON AG durch eine Ad-Hoc-Mitteilung die Vertiefung der Partnerschaft zwischen der mVBRB und der BV GmbH durch Unterzeichnung eines entsprechenden Letters of Intent. In der BV GmbH bündelt der LAIQON-Konzern seine gesamten Aktivitäten im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management. Dabei beteiligt sich die mVBRB in einem ersten Schritt direkt mit 9,9% an der BV GmbH. Der Vollzug des Erwerbs der weiteren 15,1% auf 25% erfordert zuvor den Abschluss des bereits begonnenen Inhaberkontrollverfahrens durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Am 10. September 2024 erfolgte in diesem Zuge zudem der Abschluss des notariellen Kaufvertrages zur Übertragung der 25%-igen Beteiligung der BV GmbH an der meine Bayerische Vermögen GmbH auf die LAIQON AG. An der meine Bayerische Vermögen GmbH ( www.meinebv.de ) ist die mVBRB mit 75% beteiligt. Überproportionales Kunden- und AuM-Wachstum Durch die Übernahme der Minderheitsbeteiligung an der BV GmbH durch die mVBRB wird die erfolgreiche strategische Partnerschaft mit der LAIQON AG weiter intensiviert. Ziel beider Partner ist es, weiteres überproportionales Markt- und Kundenwachstum im durch starke Wachstumsraten gekennzeichneten Wealth Management-Markt zu erzielen. Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer der LAIQON AG: "Die meine Volksbank Raiffeisenbank eG ist einer unserer wichtigsten strategischen Partner. Daher freuen wir uns sehr, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit durch die weitere gemeinsame Beteiligung vertiefen. Damit wollen wir die Präsenz im Vermögensverwaltungsbereich in der Region Oberbayern weiter stärken." Über die LAIQON AG: Die LAIQON AG (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv und KI-gemanagten Fonds sowie individuelle Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.



