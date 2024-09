Hannover (ots) -Viele kämpfen täglich mit ihrem Gewicht - trotz Diäten und Sport wollen die Kilos einfach nicht purzeln. Oft sind es die kleinen Sünden im Alltag, die sich summieren: Chips, Schokolade und zuckerhaltige Getränke machen es schwer, Kalorien zu sparen. Die Lösung? Ungesunde Lebensmittel gegen gesunde Alternativen tauschen - ohne dabei auf Genuss zu verzichten.Unzählige Menschen sind überrascht, wie einfach es sein kann, Kalorien zu sparen, ohne hungern zu müssen - und das geht über die bekannten Alternativen, wie zuckerhaltige Getränke durch Zero Getränke zu ersetzen, weit hinaus. Es geht langfristig schließlich nicht nur darum, weniger, sondern besser zu essen. Dabei kann der Austausch von nur wenigen Lebensmitteln bereits einen großen Unterschied machen und ermöglicht es, die Veränderungen dauerhaft beizubehalten. Welche 8 Lebensmittel sich problemlos ersetzen lassen, erfahren Sie in diesem Beitrag.1. Weißbrot durch Vollkornbrot ersetzenBrot gehört bei vielen einfach zum Frühstück dazu. Weißbrot enthält jedoch ausschließlich schnell verdauliche Kohlenhydrate, die nicht lange sättigen und nur schubweise Energie liefern. Im Gegensatz dazu besteht Vollkornbrot aus langsam verdaulichen Kohlenhydraten und enthält Ballaststoffe, die länger satt halten.2. Avocado statt ButterEs mag bizarr klingen, aber Butter lässt sich als Brotaufstrich hervorragend durch Avocado ersetzen. Nicht nur ist die Frucht geschmacklich sehr ähnlich - sie enthält auch Vitamine, Mineralien und ungesättigte Fettsäuren. Wer keine Avocadoscheiben aufs Brot legen will, kann aus ihr sogar einen cremigen Brotaufstrich zubereiten.3. Nicht frittieren, sondern grillen oder backenWer gerne Pommes, Chicken-Wings oder andere frittierte Leckereien genießt, nimmt dabei unbeabsichtigt viel Fett zu sich. Komplett verzichten muss man aber zum Glück nicht - es reicht schon, die Gerichte stattdessen im Ofen oder auf dem Grill zuzubereiten. Dadurch gelangt weniger Fett ans Essen, was dessen Kaloriengehalt reduziert.4. Gefrorener Joghurt statt Eiscreme"Frozen Yogurt" ist vielerorts längst ein Trend. Sein erfrischender Geschmack ist jedoch nicht sein einziger Reiz - auch sein Kaloriengehalt ist geringer als der von Speiseeis. Er eignet sich daher wunderbar als Dessert für Abnehmwillige. Wer sich noch gesünder ernähren will, kann ihn zudem mit Früchten oder Nüssen verfeinern.5. Griechischer Joghurt als Sahne-ErsatzDressings, Saucen und Desserts machen häufig größtenteils wegen der Sahne dick. Diese enthält viele Kalorien und besteht zu großen Teilen aus Fett. Griechischer Joghurt hingegen ist reich an Eiweiß und vom Geschmack und von der Konsistenz her ähnlich genug, um in herzhaften wie auch süßen Speisen als Sahne-Ersatz zu dienen.6. Vollfettkäse gegen Hüttenkäse austauschenEbenso ist Vollfettkäse einer der Dickmacher unter den Milchprodukten. Wegen seines hohen Gehalts an gesättigten Fettsäuren sollten Kalorienbewusste ihn sparsam genießen. Wer dennoch nicht auf Käse verzichten will, sollte auf Varianten mit geringerer Fettstufe oder Hüttenkäse umsteigen. Letzterer ist nicht nur fettarm und vielseitig als Brotaufstrich oder in Salaten und Dips verwendbar, sondern auch ein natürlicher Proteinlieferant.7. Gesündere Alternativen zu MayonnaiseMayonnaise ist das wohl fettigste Nahrungsmittel auf dieser Liste - mehr als 80 Prozent Fett enthalten einige Produkte. Glücklicherweise bieten sich gleich zwei ebenso schmackhafte Alternativen an. Während Avocadocreme einen milden Geschmack und reichlich ungesättigte Fettsäuren und Nährstoffe liefert, bietet Senf die nötige Würze, um eine Vielzahl an Gerichten aufzupeppen.8. Süßigkeiten durch frisches Obst ersetzenEtwas Süßes hat sich jeder von Zeit zu Zeit verdient. Gummibärchen, Schokolade und Co. bestehen allerdings zu großen Teilen aus Zucker und sind reinste Kalorienbomben. Wer naschen und trotzdem abnehmen will, sollte stattdessen Obst essen. Dieses liefert dem Körper nicht nur Vitamine und andere Nährstoffe, sondern stillt auch den Heißhunger länger als ein Schokoriegel oder eine Tüte Gummibärchen.Über Jan Bahmann:Jan Bahmann ist Abnehmcoach und gemeinsam mit seinem Team hilft er seinen Kundinnen dabei, langfristig abzunehmen und ihre Wohlfühlfigur zu erreichen. Die Besonderheit: Im Mittelpunkt des Coachings steht neben der bloßen Gewichtsreduktion vor allem der Aufbau eines neuen Bewusstseins für einen gesunden Lebensstil - ohne große Einschränkungen oder Verzicht. Weitere Informationen unter: https://janbahmann.de/Pressekontakt:Bahmann Coaching GmbHJan Bahmannkontakt@janbahmann.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161293/5866843