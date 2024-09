Nach dem verhaltenen Wochenstart (-0,4%) hat der DAX gestern wieder 0,5% auf 18.726 Punkte zugelegt. Rückblick: Nachdem die Notierungen zum Start in die dritte September-Woche zunächst noch einmal an die 18.600er-Marke zurückgefallen waren, kam am gestrigen Dienstag neues Kaufinteresse auf. Bei 18.687 mit ersten Gewinnen gestartet ...

