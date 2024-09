NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Zurich mit "Neutral" und einem Kursziel von 522 Franken in die Bewertung aufgenommen. Europäische Mehrspartenversicherer wie Zurich böten eine Diversifizierung der Erträge sowohl in geografischer Hinsicht als auch nach Geschäftszweigen, schrieb Analyst Andrew Baker in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, in dem ein Rückgang der Leitzinsen erwartet werde und die 10-jährigen Renditen noch weitgehend stabil seien, biete diese Aufstellung auch einen gewissen Schutz gegen Abwärtsrisiken. Bei Zurich indes tue er sich schwer, Kurstreiber für eine Neubewertung der Aktien zu finden. Der Markt sei bereits sehr optimistisch./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 03:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0011075394

© 2024 dpa-AFX-Analyser