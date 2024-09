Darum dreht sich heute alles beim DAX und darum tritt der Deutsche Leitindex am Mittwoch vorerst auf der Stelle. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Gerresheimer und die Zahl der deutschen Baugenehmigungen. Am deutschen Aktienmarkt hat sich der DAX am Mittwoch zunächst kaum weiter nach oben gewagt. Kurz vor der allgemein erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Abend halten sich die Investoren bedeckt. An der Wall Street hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...