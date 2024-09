Frankfurt (ots) -Für Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) und unter anderem für das Studienangebot verantwortlich, sind duale Studiengänge längst ein fester Bestandteil des deutschen Bildungssystems. Sie bieten einen Berufseinstieg ohne Umwege und die optimale Verzahnung von Theorie und Praxis. Darüber hinaus knüpfen die Studierenden durch die Praxisphasen im Unternehmen häufig schon während des Studiums wertvolle Kontakte, die wichtig für die spätere Laufbahn sind. Warum das auch für Unternehmen enormes Potenzial bietet, erläutert Marcus Aßmuth im aktuellen DVAG-Marktblick.Seit Jahren erfreuen sich duale Studiengänge bei jungen Menschen einer enormen Beliebtheit. Einschlägige Informationsportale listen allein in Deutschland inzwischen 1.641 duale Studiengänge in ihrer Datenbank auf.* Dennoch steht das duale Modell auch immer mal wieder in der Kritik. Das Angebot sei zu spezialisiert und gehe häufig inhaltlich nicht ausreichend in die Tiefe.Qualität macht den UnterschiedIn dem breiten Angebot an dualen Studiengängen ist es für Unternehmen zunehmend schwer, überhaupt wahrgenommen zu werden, geschweige denn hervorzustechen. Doch die Vorteile für Unternehmen, ein duales Studium anzubieten, liegen auf der Hand: Nachwuchskräfte werden von Beginn an in den Arbeitsalltag integriert, können mit ihren erlernten Fähigkeiten neue Perspektiven einbringen und langfristig an das Unternehmen gebunden werden.Dies gelingt jedoch nur, wenn das Studium auch qualitativ überzeugt. Aus diesem Grund setzen wir bei der Deutschen Vermögensberatung neben einem modernen Campus, einer umfassenden individuellen Unterstützung und einer familiären Atmosphäre auch auf Dozenten, die selbst aus der Wirtschaft kommen und die Bedürfnisse der Studierenden nachvollziehen können. Die spezifischen Anforderungen der Allfinanzberatung werden zudem besonders berücksichtigt und die Absolventen optimal für die komplexen Aufgaben in der Finanzberatung qualifiziert. Ein Konzept, das sich seit inzwischen mehr als 15 Jahren bewährt.Gemeinsam mit der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) bietet die Deutsche Vermögensberatung seit 2008 den dualen Bachelorstudiengang "Betriebswirtschaft, Spezialisierung Finanzvertrieb" an und die stets hohen Absolventenzahlen bestätigen unseren Erfolg. Seit 2014 haben wir für unser duales Studium einen unternehmenseigenen Campus in Marburg - modern, familiär und in unmittelbarer Nachbarschaft der Unternehmensholding und des Zentrums für Vermögensberatung. So werden die Studierenden von Beginn des Studiums an in unsere Unternehmenskultur eingebunden und erleben, was es bedeutet, in einem Familienunternehmen tätig zu sein.Perspektiven aufzeigen: vor, während und nach dem StudiumOb die Studierenden das duale Studium lediglich als Sprungbrett in die Branche oder zum Start einer Karriere im Ausbildungsunternehmen nutzen, lässt sich natürlich nicht vorhersagen. Doch um als Unternehmen engagierte Absolventinnen und Absolventen nicht an den Markt zu verlieren, bieten wir ihnen bereits während des Studiums attraktive Perspektiven.Ein zentraler Faktor für die hohe Absolventenquote unseres dualen Studiums ist unser transparentes Karrieresystem. Es hilft Berufseinsteigern, ihre eigenen Karriereziele klar zu formulieren und darauf hinzuarbeiten. Darüber hinaus bieten wir seit 2019 auch einen berufsbegleitenden Master an, um auch diejenigen abzuholen, die sich nach dem Bachelor noch weiter qualifizieren wollen. Der Masterstudiengang ist auch für Absolventen anderer Hochschulen sehr attraktiv, die einen akademischen Zugang zum Vermögensberaterberuf suchen. Wie bei unserem Bachelorstudiengang bieten wir den Studierenden eine umfassende Förderung und eine individuelle Betreuung. Denn auch das ist für viele junge Menschen heute entscheidend beim Berufseinstieg: nicht nur wahrgenommen, sondern vor allem auch individuell gefördert zu werden.* www.studycheck.de/duales-studiumPressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainFabienne Franz, Tel.: 069 2384-7182; E-Mail: Fabienne.Franz@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/5866942