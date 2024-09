Karlsruhe - Die AfD hat keinen Anspruch darauf, im Bundestag Vorsitzende von Ausschüssen zu stellen. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch in zwei Organstreitverfahren der AfD-Fraktion. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

