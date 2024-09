Hamburg (ots) -Die Fachkräftesuche stellt Praxen in der Heilmittelbranche vor immer größere Herausforderungen. Besonders Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden sind schwer zu finden, was die Arbeitsbelastung im bestehenden Team erhöht und oft die Qualität der Patientenversorgung erheblich beeinträchtigt.TheraTalent setzt genau hier an und hat eine Lösung entwickelt, die Praxisinhabern dabei hilft, innerhalb von 30 Tagen neue Mitarbeiter einzustellen - und das ohne auf Jobportale oder teure Personalvermittler zurückzugreifen.Gezielte Fachkräftegewinnung dank der TheraTalent-TechnologieDie TheraTalent®-Technologie ermöglicht es Praxen, gezielt für qualifizierte Fachkräfte sichtbar zu werden, die die Konkurrenz noch gar nicht auf dem Radar hat. Anstatt sich auf herkömmliche Rekrutierungsmethoden zu verlassen, die oft ins Leere laufen, setzt TheraTalent auf ein System, das auf modernster Technologie und einer Bewerberdatenbank mit über 75.000 vorqualifizierten Kandidaten basiert.So erhalten Praxisinhaber qualifizierte Bewerbungen, die perfekt auf das Stellenprofil passen - und das, ohne übermäßig hohe Gehälter bieten zu müssen.Das System sorgt dafür, dass nur Fachkräfte kontaktiert werden, die sowohl fachlich als auch persönlich gut zum Team passen. Die Entscheidung liegt dann nur noch bei der Praxis, welche der vorqualifizierten Bewerber sie einstellen möchten.Echte Stabilität und langfristige Bindung der MitarbeiterWir kennen es doch alle: Gute Mitarbeiter zu finden ist das eine, sie langfristig zu halten das andere. In der Heilmittelbranche ist das ein besonders großes Thema.TheraTalent legt deshalb nicht nur Wert darauf, die besten Fachkräfte zu vermitteln, sondern auch darauf, dass sie wirklich ins Team passen und gerne bleiben. Durch die gezielte Auswahl der passenden Kandidaten sorgt TheraTalent dafür, dass Ihr Team stabil bleibt und Sie sich nicht ständig um neuen Ersatz kümmern müssen. Weniger Fluktuation bedeutet mehr Ruhe im Praxisalltag - und das spüren auch Ihre Patienten.Die Vorteile von TheraTalent im Überblick- Planbare Fachkräftegewinnung: Dank der TheraTalent®-Technologie können Praxen innerhalb von 30 Tagen gezielt qualifizierte Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden einstellen.- Gezielte Sichtbarkeit: TheraTalent macht Praxen für Fachkräfte sichtbar, die von der Konkurrenz noch nicht entdeckt wurden.- Vorqualifizierte Bewerber: Nur passende Kandidaten werden vorgeschlagen, wodurch der Rekrutierungsprozess schneller und effizienter wird.- Keine teuren Jobportale: TheraTalent verzichtet auf kostspielige Jobportale und Headhunter - das spart Zeit und Geld.- Große Bewerberdatenbank: Mit Zugriff auf über 75.000 vorqualifizierte Fachkräfte stellt TheraTalent sicher, dass Praxen schnell und zielgerichtet passende Mitarbeiter finden.- Langfristige Mitarbeiterbindung: Die gezielte Auswahl von Kandidaten führt zu einer besseren Bindung der Fachkräfte an die Praxis und reduziert die Fluktuation.Mehr als 70 Praxen, Therapiezentren und Gesundheitsdienstleister haben bereits von der TheraTalent®-Technologie profitiert. Durch die maßgeschneiderte Lösung können sie ihre Personalplanung verbessern und die Versorgung ihrer Patienten aufrechterhalten, ohne zeitintensive und teure Rekrutierungsprozesse.Wenn Sie auf der Suche nach neuem Personal sind, fragen Sie jetzt Ihr unverbindliches Kennenlern-Gespräch an, um mehr über die Vorteile und Chancen der TheraTalent®-Technologie zu erfahren.Buchen Sie jetzt einen Termin für eine kostenfreie Potenzial-Analyse.Pressekontakt:THERATALENTMatthias LangwaldÜberseeallee 120457 HamburgE-Mail: beratung@theratalent.dehttps://theratalent.de/Für Presseanfragen und weitere Informationen über TheraTalent, seine Dienstleistungen und die innovative Rekrutierungslösung für die Heilmittelbranche stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.Original-Content von: TheraTalent, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176206/5867036