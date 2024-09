Leipzig (ots) -Der Tarifdschungel der Telekommunikationsanbieter lässt sich nur schwer durchschauen - Vergleichsportale sind daher eine gute Möglichkeit, zu einem günstigen Vertrag zu kommen. Um den Tarifwechsel einfach zu gestalten und den Kunden passende Konditionen anzubieten, setzt Axel Hesse mit seinem Portal TarifDetektiv.de (https://tarifdetektiv.de) auf geprüfte Angebote und einen unkomplizierten Prozess, der mit wenigen Klicks zum Ziel führt. Wie sich der Wunschtarif mithilfe von TarifDetektiv finden lässt und warum ein Abschluss über das Portal zusätzliche Preisvorteile bietet, erfahren Sie hier.Bei zahlreichen Menschen laufen die Verträge für Mobilfunk oder Internet bereits über viele Jahre und obwohl ihnen durchaus bewusst ist, dass sie mit einem neuen Vertrag bessere Konditionen bekommen können, scheuen sie vor einem Wechsel zurück. Sie fürchten einerseits, dass es Komplikationen geben könnte und sie plötzlich offline dastehen, andererseits scheint ihnen die Suche nach einem neuen Tarif mit einem hohen Aufwand verbunden zu sein. "Wir beobachten immer wieder, dass die Verträge aus solchen Gründen nicht hinterfragt werden und damit verschenken die Kunden in der Regel viel mehr Geld, als sie annehmen", sagt Axel Hesse, Geschäftsführer der TarifDetektiv GmbH. "Die Entwicklung bleibt bei den Tarifen eben nicht stehen und sie werden in der Tendenz immer günstiger. Da kann es leicht sein, dass ein Kunde mit einem alten Tarif dreimal so viel zahlt, wie es aktuell nötig wäre. Wer seine Verträge endlos laufen lässt, muss zudem meist auf die neuesten technologischen Standards verzichten, denn die sind in den alten Verträgen nun einmal nicht enthalten.""Ein regelmäßiger Wechsel der Verträge führt zu einer finanziellen Entlastung und dabei steigt auch noch der Leistungsumfang. Dazu kommt, dass sich die Bedürfnisse mit den Jahren immer wieder ändern und ein neuer Tarif der aktuellen Situation dann deutlich besser entspricht", fügt Axel Hesse hinzu. "Uns geht es darum, den Wechsel möglichst einfach zu gestalten, sodass die Kunden die Vorteile ohne großen Aufwand wahrnehmen können." Mit TarifDetektiv hat er ein Vergleichsportal geschaffen, mit dem jeder innerhalb weniger Minuten zu seinem optimalen Tarif kommt. Wenn es am Anfang allein um Internettarife ging, hat TarifDetektiv seinen Service inzwischen auf Mobilfunktarife ausgedehnt und plant für die nahe Zukunft einen weiteren Ausbau des Angebots. Dabei setzt Axel Hesse in allen Bereichen auf eine transparente Preisdarstellung, einen durchdachten Bestellprozess und vor allem auf Kompetenz. Derzeit erreicht TarifDetektiv monatlich bereits eine hohe vierstellige Zahl von Kunden, wodurch sich das Portal in kurzer Zeit als relevanter Anbieter im Markt etablieren konnte.Warum es sich für die Kunden lohnt, ihren neuen Vertrag über TarifDetektiv abzuschließenNach Axel Hesses Erfahrung können Kunden mit älteren Tarifen bei Abschluss eines neuen Vertrags bis zu 700 Euro im Jahr sparen und profitieren dabei zusätzlich von einem größeren Leistungsumfang wie einer schnelleren Internetgeschwindigkeit oder einem höheren Datenvolumen. Für gewöhnlich zahlen Kunden bei älteren Verträgen 30 bis 40 Euro pro Monat - während bei einem Wechsel durch die Neukundenrabatte auf TarifDetektiv günstige Effektivpreise von unter 15 Euro pro Monat möglich sind.Der gesamte Service des Vergleichsportals ist kostenfrei, denn das Geschäftsmodell beruht auf den Provisionen der Anbieter. Einen Teil dieser Provisionen gibt TarifDetektiv übrigens an die Kunden zurück, sodass der Weg über das Portal deutlich günstiger wird als der direkte Abschluss bei einem Anbieter. Dazu kommt, dass Axel Hesse einen guten Draht zu den Anbietern hat und Sondertarife anbieten kann, die es direkt beim Anbieter selbst nicht gibt. Damit wird aber klar, dass TarifDetektiv nicht nur eine bequeme Art des Preisvergleichs anbietet, sondern zusätzlich Angebote bereitstellt, die es woanders nicht gibt.Was TarifDetektiv von anderen Vergleichsportalen unterscheidet"Durch unsere Kontakte können wir Tarife anbieten, die bis zu 50 Prozent günstiger sind als beim Anbieter, doch das beeinflusst nicht den Kern unserer Arbeit, der darin besteht, die Angebote genau zu analysieren, um sie in ein ehrliches und transparentes Ranking zu bringen", betont Axel Hesse. Die Kompetenz des Teams von TarifDetektiv erweist sich also darin, dass jeder Tarif einer eingehenden Prüfung unterzogen wird, damit unseriöse Angebote ausgeschlossen werden. Die Devise lautet, das Kleingedruckte im Blick zu behalten. Darüber hinaus möchte das Portal seine Kunden mit einem exzellenten Service begeistern: Es geht um kurze Bearbeitungszeiten, verständliche Verträge und eine schnelle Reaktion bei Rückfragen. Ob ein Vergleichsportal von den Kunden angenommen wird, steht und fällt aber letztlich mit der Tarifsuche und dem Bestellprozess.Tarifsuche und Bestellprozess bei TarifDetektivDas Portal überzeugt mit Übersichtlichkeit und Funktionen, die sich problemlos intuitiv erfassen lassen. Das gilt für die Darstellung auf dem Rechner genauso wie für die Nutzung mit dem Smartphone. Klickt man beispielsweise auf den Button "Internet Tarife", erhält der Nutzer durch Eingabe seiner Adresse eine Liste aller verfügbaren Tarife. Die Ergebnisse lassen sich dabei nicht nur nach dem Effektivpreis, sondern auch zum Beispiel nach Empfehlung oder Geschwindigkeit sortieren. Durch die Nutzung weiterer Filter findet der Nutzer problemlos seinen passenden Tarif. Unentschlossenen Nutzern steht zudem ein automatischer Tarifberater zur Verfügung.Ist der passende Tarif gefunden, klickt der Kunde auf Angebot und bekommt alle Vertragsdetails aufgelistet. Von dort geht es zum Bestellprozess, der nach der Eingabe der notwendigen Daten nach wenigen Schritten abgeschlossen ist. Damit ist der Kunde bereits mit allem fertig und der Vertrag zum gewünschten Termin aktiviert. Der alte Anbieter muss übrigens nicht gekündigt werden, denn das übernimmt der neue Anbieter - einfacher geht es sicherlich nicht.Axel Hesses Mission mit TarifDetektiv"Für uns war es von Anfang an sehr wichtig, ein nutzerfreundliches Portal zu entwickeln. Neben der Transparenz und unserer Kompetenz war das der entscheidende Aspekt", erzählt Axel Hesse. Seine Expertise hat er bei namhaften Internet-Unternehmen gesammelt, während er gleichzeitig sein umfangreiches Netzwerk im E-Commerce aufbauen konnte. Angetrieben von dem Wunsch, das beste Produkt am Markt zu erschaffen, baute Axel Hesse zusammen mit seinem Jugendfreund, der das technische Know-how einbrachte, das Portal TarifDetektiv ohne Fremdkapital auf. Das Portal konnte sich schnell etablieren und baute sein Angebot zügig aus. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden die besten Tarifangebote präsentieren zu können. Dabei streben wir grundsätzlich langfristige Kundenbeziehungen an - die sowohl uns als auch den Kunden zugutekommen", sagt Axel Hesse abschließend.Sie suchen nach einem neuen Tarif für Internet oder Handy? Sie suchen nach einem neuen Tarif für Internet oder Handy? Dann gehen Sie jetzt auf TarifDetektiv (https://www.tarifdetektiv.de/) und starten Sie den Preisvergleich!