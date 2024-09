Potsdam/Berlin/Bonn (ots) -Am Sonntag, dem 22. September 2024, wählen die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg einen neuen Landtag. phoenix begleitet dieses Ereignis mit einer umfangreichen Berichterstattung, Analysen und Einordnungen - live aus Potsdam, Bonn und Berlin. Die Berichterstattung beginnt am Wahlsonntag um 17:00 Uhr und wird am Montag, dem 23. September, ab 08:00 Uhr fortgesetzt.Programmhöhepunkte und Gäste zur Landtagswahl:- Sonntag, 22. September 2024, ab 17:00 Uhr: Die Wahlsendung beginnt mit Moderatorin Eva Lindenau, während Julia Grimm live aus Potsdam berichtet. phoenix-Reporter melden sich zudem aus den Parteizentralen in Berlin. Im Studio in Bonn kommentieren Kerstin Münstermann (Rheinische Post) und Prof. Thorsten Faas (Politikwissenschaftler, FU Berlin) das Geschehen. Die ersten Prognosen von ARD und ZDF werden gegen 18:00 Uhr erwartet.- phoenix Wahlrunde ab 20:25 Uhr: Moderatorin Michaela Kolster spricht in einer Diskussionsrunde mit Stephan-Andreas Casdorff (Herausgeber Der Tagesspiegel), Eckart Lohse (Leiter Parlamentsbüro Frankfurter Allgemeine Zeitung), Katharina Hamberger (Hauptstadt-Korrespondentin Deutschlandfunk) über die Auswirkungen der Landtagswahl.- Zweite Wahlsendung ab 23:00 Uhr bis Mitternacht: Claudia Davies führt durch den Abend mit Analysen von Prof. Thorsten Faas (Politikwissenschaftler, Freie Universität Berlin). Darüber hinaus folgen Reaktionen der einzelnen Spitzenkandidaten.- Montag, 2. September ab 08:00 Uhr: phoenix zeigt die Reaktionen aus den Berliner Parteizentralen der AfD, CDU, FDP, Grüne/Bündnis 90, die Linke, SPD sowie des BSW. Zudem ordnet Prof. Thorsten Faas (Politikwissenschaftler, Freie Universität Berlin) die Wahlergebnisse am Tag danach ein.Neben der TV-Berichterstattung wird phoenix auf seiner Homepage (phoenix.de) sowie auf seinen Social-Media-Kanälen über Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen rund um die Landtagswahl in Brandenburg informieren.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5867065