Köln (ots) -- Ford ist Partner der Digitalisierungsmesse "Digital X" in Köln- Nachhaltiger Gästeshuttle mit zehn elektrischen Ford Explorer- 20 elektrische Ford Explorer für TestfahrtenFord setzt seine Präsenz auf der Digital X, Europas führender Messe für Digitalisierung, fort. Der Automobilhersteller unterstützt die am 18. und 19. September 2024 in Köln stattfindende Veranstaltung mit zehn Shuttlefahrzeugen, und zwar dem in Köln gebauten vollelektrischen Ford Explorer. Darüber hinaus stehen den Besuchern zwanzig weitere Ford Explorer für Testfahrten zur Verfügung. Auf dem am Rudolfplatz eigens errichteten Messestand können Interessierte bereits jetzt den brandneuen, elektrischen Ford Capri erleben, dessen Volumenfertigung erst noch später im Monat im Kölner Ford-Werk erleben wird.Während der so genannten Masterclasses wird Christoph Heusgen, Product Manager Localization Digital Products, am Mittwoch, 18. September, aufzeigen, wie Ford digitale Produkte für seine Elektrofahrzeuge Explorer und Capri gemäß Kundenfeedback entwickelt bzw. angepasst hat.Ebenfalls am Mittwoch spricht André Kremer, Leiter Nachhaltigkeit in der Lieferkette Ford Europa, zur Digitalisierung in der Lieferkette.