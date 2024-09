Zürich - Selten war die Unsicherheit der Börsianer vor einem Zinsentscheid der US-Notenbank so gross wie dieses Mal. Denn während Börsianer und Ökonomen einhellig davon ausgehen, dass das Fed am Mittwochabend die Zinswende einläutet, ist die Grösse des Zinsschritts die entscheidende Frage. Börsianer haben in den vergangenen Tagen einem «grossen» Schritt um 50 Basispunkte wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit zugesprochen, wie das «FedWatch Tool» ...

