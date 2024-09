Mainz (ots) -Inmitten intensiver Kämpfe in der Ukraine und auf russischem Boden rund um Kursk kündigt Präsident Volodymyr Selenskyj plötzlich einen "Siegesplan" an. Nächste Woche will er ihn US-Präsident Joe Biden vorstellen. Dabei soll es um militärische, politische und diplomatische Strategien gehen, mit denen ein gerechter Frieden erreicht werden kann. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich derweil wieder - gemeinsam mit Selenskyj - für eine Friedenskonferenz mit Russland ausgesprochen, sollte Putin seine Aggressionen einstellen. "Ukraine will Sieg und Frieden - was will der Westen?" lautet am Donnerstag, 19. September 2024, 22.15 Uhr das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Könnten Selenskyjs Plan und Scholz' diplomatische Bemühungen der Schlüssel zur Beendigung des Krieges sein? Wird Biden der Ukraine nun freie Hand lassen für den Einsatz von tief nach Russland reichenden Waffensystemen? Ist das die letzte Chance für die ukrainische Regierung, das Blatt noch zu wenden, bevor der nächste Winter kommt? Pochen auch einige Alliierte mittlerweile auf einen raschen Waffenstillstand? Wird die Unterstützung des Westens ohnehin spärlicher, weil die Kassen klammer und die politischen Gegner immer zahlreicher sind?Bei Maybrit Illner diskutieren die Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusse, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Selenskyj-Berater Mychajlo Podoljak, Linken-Politiker Gregor Gysi, der langjährige Diplomat Wolfgang Ischinger, Frank Sauer von der Bundeswehruniversität München und die Russlandexpertin Sabine Adler.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5867363