NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach einer Investorenveranstaltung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Lage in China bleibe für den Medizintechnikkonzern herausfordernd, schrieb Analyst Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zahlreiche Risiken seien in der Aktie noch nicht eingepreist. Außerdem werde sich die hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr im dritten Quartal bemerkbar machen./niw/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 18:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 19:00 / ET



ISIN: NL0000009538

