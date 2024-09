NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Autokonzern habe im August den schlimmsten Monat seit der Pandemie mit deutlich sinkenden Verkäufen erlebt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem in den USA seien die Geschäfte schlecht gelaufen, aber auch Europa schwächelten sie. Es werde mehrere Monate dauern, um die eigene Position in den beiden Regionen zu normalisieren./niw/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 02:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

© 2024 dpa-AFX-Analyser