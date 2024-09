NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Von ihrem weniger großen Fokus aufs Nettozinsergebnis dürfte die französische Großbank angesichts der Zinswende profitieren, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Reingen lobte auch mehr Planbarkeit beim zuletzt besonders wichtigen Aktienhandelsgeschäft./niw/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 18:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 00:45 / EDT



ISIN: FR0000131104

