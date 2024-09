Google möchte in den kommenden Monaten eine Technologie in die Suche integrieren, die die Herkunftsinformationen eines Bildes anzeigt. Langfristig ist auch eine Integration für Youtube geplant, es gibt allerdings noch einige Hürden. Google möchte eine neue Technologie zur Erkennung von KI-generierten Bildern in die Suche integrieren. Dadurch sollen Nutzer besser nachvollziehen können, ob ein Bild von einer Kamera aufgenommen, bearbeitet oder durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...