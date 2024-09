Die BioNTech-Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche einen starken Anstieg von 37 %, was auf positive Erwartungen an neue klinische Daten aus der Onkologie-Pipeline des Unternehmens zurückzuführen ist. Besonders das potenzielle Krebsmedikament BNT327/PM8002 weckt Hoffnung auf langfristiges Wachstum. Im Gegensatz dazu kämpft der Konkurrent Moderna mit Kursverlusten, während BioNTech als attraktives Langzeitinvestment gesehen ...

