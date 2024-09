Bremen (ots) -Im Jahr 1984, also vor 40 Jahren, betritt ein Schüler die Bühne der Radio Bremen Jugendsendung "Klons" und imitiert diverse Gäste einer fiktiven Talkshow. Nur folgerichtig, dass dieser Schüler anlässlich seines baldigen 60. Geburtstags zurück zu seiner alten Wirkungsstätte kommt - in die Radio Bremen-Talkshow 3nach9. Die Rede ist von Hans-Peter Wilhelm Kerkeling. Dieser Hape Kerkeling legte in den vergangenen Jahrzehnten eine nicht vergleichbare Karriere hin: Mit Sendungen wie "Känguru", "Total Normal", "Hape trifft" und "Let's Dance", den Figuren Hannilein, Königin Beatrix, Uschi Blum oder Horst Schlämmer geht er ins kollektive Gedächtnis der TV-Nation ein. Der Entertainer, Schauspieler, Moderator und Kabarettist wird vielfach mit Preisen ausgezeichnet. Als Autor ist er Inspiration für viele Pilgernde und erreicht mit seinen Büchern und den Verfilmungen dieser Millionen Menschen. Jetzt legt der gebürtige Recklinghausener nach und berichtet über die bewegte Geschichte seiner Familie und Vorfahren. Er bittet dafür um etwas Zeit - und 3nach9 gibt ihm diese ausgesprochen gern.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 20. September 2024, um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen-Fernsehen:Katarina Witt und Lavinia NowakIm Sommer hat sie in Paris olympische Luft geschnuppert - die Weltklasseathletin Katarina Witt. Die Doppelolympiasiegerin und vierfache Weltmeisterin ist auf der ganzen Welt bekannt. Der internationale Durchbruch gelingt der Eiskunstläuferin 1984 mit der Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Sarajevo. Vier Jahre später wiederholt sie diesen Erfolg im kanadischen Calgary. Mitte der 1990er Jahre wagt sie ihr Comeback, mit dem Ziel, erstmals für das vereinigte Deutschland bei den Olympischen Spielen in Lillehammer anzutreten. Über diese Zeit, die sie mit ihrer Trainerin Jutta Müller noch enger zusammenwachsen ließ, wurde nun ein Spielfilm gedreht. Die Schauspielerin Lavinia Nowak verkörpert Katarina Witt auf beeindruckende Art und Weise. Wie es war, plötzlich seinem optischen Klon gegenüberzustehen und was beide neben ihrer Art zu Lachen noch verbindet, berichten Katarina Witt und Lavinia Nowak gemeinsam bei 3nach9.Jan WeilerSeine Werke - alle Bestseller: Über das Leben in einer italienischen Großfamilie, das Leben mit früh- und spätpubertierenden Kindern oder das Leben eines Polizisten. Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht ein Buch von Jan Weiler gelesen hat. Der Journalist und Schriftsteller verkündete kürzlich, er wolle schreiben, bis er "tot umfalle". Schreiben, das macht er auf äußerst geistreiche, tiefsinnige und humorvolle Weise. Jetzt hat sich der Kolumnist einem neuen Thema gewidmet: Er sinniert über die Liebe. Welche Rolle seine Deutschlehrerin in seinem Werdegang einnimmt, seit wann seine "Gefallsucht dramatisch abgenommen" hat und warum eine lebensbedrohliche Erkrankung etwas damit zu tun hat, berichtet Jan Weiler bei 3nach9.Magdalena HoffmannWenn sie zur Arbeit geht, ist erst einmal Muskelkraft von Nöten. Denn das Arbeitsgerät von Magdalena Hoffmann ist fast 1,80 Meter groß und wiegt um die 40 Kilogramm. Die Musikerin ist eine der einflussreichsten Harfenistinnen dieser Zeit. Bereits im Alter von vier Jahren ist der gebürtigen Schweizerin klar, dass die Harfe das für sie passende Instrument ist. Heute ist sie Solo-Harfenistin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks - eine Stelle, die viele Jahre unbesetzt war, da niemand den Ansprüchen genügte. Bei 3nach9 berichtet der junge Klassikstar über die Kraft, die sie benötigt, um die 47 Saiten ihres Instruments in Bewegung zu bringen, wie ihre Harfe besonders auf norddeutsche Luft reagiert und wie sie die Wartezeiten während eines Musikstücks im Orchester überbrückt.Hamid MossadeghBei der Abkürzung PS dürfte er glänzende Augen bekommen. Denn PS steht für Pferdestärke und gibt die Leistung eines Motors an. Die Autos, mit denen Hamid Mossadegh handelt, haben meist eine ziemlich hohe PS-Zahl, denn er ist Deutschlands wohl bekanntester Händler für Luxusautos. Und nicht nur das: Der sympathische Moderator des Autoformats "Grip" kann eine sehr bewegende Lebensgeschichte aufweisen: Geboren im iranischen Teheran, verändert die Revolution und der anschließende Krieg gegen den Irak sein Leben für immer. Seine Familie flieht nach Deutschland. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, besucht er die Grundschule und hat es zunächst schwer, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden - bis er sein Verkaufstalent entdeckt, welches ihn schließlich rettet.Moritz SchmidEin Sprichwort sagt: "Wenn dir das Leben einen Korb gibt, geh Pilze sammeln!" Ob Moritz Schmid irgendwann in seinem Leben einen Korb bekommen hat, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass die Pilzleidenschaft ihn bereits in seinen frühen Lebensjahren infizierte, während er auf dem Land bei Bremen aufwuchs. Über die Jahre nahm seine Begeisterung für die Natur immer weiter zu und wurde so groß, dass der frühere Werbefotograf, der unter anderem mit Topmodels wie Claudia Schiffer zusammengearbeitet hat, seinen alten Beruf an den Nagel hängte, um sich voll und ganz der Welt der Pilze zu widmen. Mittlerweile ist Moritz Schmid zertifizierter Pilzcoach der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und gibt heute Kurse zum Thema Pilze und Waldbaden in Berlin und in ganz Deutschland. Was das Tolle an Pilzen ist, erzählt der gebürtige Hamburger bei 3nach9.