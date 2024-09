DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. September (vorläufige Fassung)

=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Capital Markets Day *** 08:00 CH/Handelsbilanz August 08:00 DE/Öffentlicher Gesamthaushalt 10:00 DE/Mister Spex SE, Außerordentliche HV *** 10:00 EU/EZB-Leistungsbilanz Juli *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 5,00% zuvor: 5,00% *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Ratssitzung *** 13:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Why do we need Europe" *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 229.000 zuvor: 230.000 *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q PROGNOSE: -260,00 Mrd USD 1. Quartal: -237,65 Mrd USD *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September PROGNOSE: -1,1 zuvor: -7,0 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 17:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Diskussion bei Festveranstaltung - 75 Jahre Finanzpolitik für unsere Demokratie, Berlin 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q - DE/Axel Springer SE, Aufsichtsratssitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

