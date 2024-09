New York - Wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheid haben sich die Anleger in New York am Mittwoch weiter nicht aus der Deckung gewagt. Bei den Experten gehen die Meinungen darüber auseinander, wie stark die amerikanische Notenbank Fed ihre Geldpolitik lockern wird. Trotz erneut guter amerikanischer Konjunkturdaten hoffen viele Investoren weiter auf eine deutliche Zinssenkung. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen ...

