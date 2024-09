Karlsruhe | Stuttgart (ots) -Die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten zu gewährleisten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe für Unternehmen und den öffentlichen Dienst. Je nach Branche und Tätigkeiten gibt es vielfältige Herausforderungen im Arbeitsschutz. Die Messe ARBEITSSCHUTZ AKTUELL, die vom 5. bis 7. November 2024 in Stuttgart stattfindet, bietet Besucherinnen und Besuchern praxisnahe Lösungen und wertvolle Impulse. Unternehmen erhalten nicht nur Unterstützung bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten, sondern auch bei der Förderung der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden.Neben der Fachmesse ist das umfangreiche Vortragsprogramm bereits im Eintrittspreis enthalten. Auf der FASI Stage, präsentiert von der Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI), und auf der Praxis Konferenz werden aktuelle Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes von hochkarätigen Expertinnen und Experten behandelt. Zusätzlich bietet die Expo Stage praxisorientierte Vorträge zu konkreten Anwendungen und Handlungshilfen.Prominente Ex-Sportler sind ebenfalls Teil des Programms: Ex-Fußballer Nils Petersen vom SC Freiburg eröffnet die Messe mit einer Keynote am Dienstag, während Skisprung-Legende Sven Hannawald und Schauspieler Ralf Moeller weitere spannende Vorträge und Diskussionen begleiten.Innovationen und Schwerpunkte der AusstellerRund 250 führende Firmen präsentieren ihre neuesten Innovationen und maßgeschneiderten Lösungen auf der Messe. Die Angebotsbereiche umfassen das gesamte Spektrum des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, von persönlichen Schutzausrüstungen bis hin zu modernen Sicherheitslösungen. In diesem Jahr wird ein besonderer Fokus auf die Themen Gefahrstoffmanagement und Absturzsicherung gelegt. Aussteller zeigen innovative Ansätze, um Risiken am Arbeitsplatz zu minimieren und die Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends und Technologien zu informieren und direkt mit Experten in den jeweiligen Fachbereichen zu sprechen.Theorie und Recht auf der FASI StageDie Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI) vereint Experten aus den Bereichen Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. Auf der FASI Stage werden rechtliche, wissenschaftliche und praxisnahe Vorträge gehalten, die sich aktuellen Herausforderungen des Arbeitsschutzes widmen. Ein Highlight ist die Vortragsreihe zur Auswirkung des Klimawandels auf die Beschäftigten sowie zu den gesundheitlichen Auswirkungen der New Work-Arbeitsmodelle.Weitere klassische Themen des Arbeitsschutzes, wie Arbeitsmittel, Maschinensicherheit und Arbeitsstätten, werden ebenfalls im Rahmen der Messe behandelt.Praxis Konferenz: Relevante Themen für den AlltagDie Praxis Konferenz, die ebenfalls in der Messehalle stattfindet, konzentriert sich auf praktische Anwendungen des Arbeitsschutzes. Fachkundige Partner der Arbeitsschutz Aktuell bieten praxisrelevante Inhalte an, die in Vorträgen und Erfahrungsberichten aus verschiedenen Branchen vermittelt werden. Von neuen Erkenntnissen zu Multinorm-Schutzkleidung über geschlechtsspezifische Aspekte des Arbeitsschutzes bis hin zur Gefährdungsbeurteilung Psyche und der Entwicklung einer Sicherheitskultur: Die Teilnehmenden erwartet ein umfassendes Programm auf hohem fachlichem Niveau.Vielfalt auf der Expo StageDie Expo Stage ist nicht nur der Ort für die offizielle Messeeröffnung und die Thementage. Hier präsentieren führende Unternehmen praxisnah ihr Expertenwissen und Produktinnovationen. Besucherinnen und Besucher können sich grundlegende Informationen einholen, die anschließend durch Gespräche an den Messeständen vertieft werden können.VDSI-WeiterbildungspunkteFür Mitglieder des VDSI - Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e. V. besteht die Möglichkeit, auf allen drei Bühnen der Arbeitsschutz Aktuell VDSI-Weiterbildungspunkte zu sammeln. Eine Teilnahmezeit von mindestens 240 Minuten an den Messetagen 5. und 6. November sowie 120 Minuten am 7. November 2024 ist erforderlich, um insgesamt drei Weiterbildungspunkte für Arbeitsschutz und zwei Weiterbildungspunkte für Gesundheitsschutz zu erwerben.Prominente Vorträge: Petersen, Hannawald und MoellerDie Arbeitsschutz Aktuell 2024 wird am Dienstag, dem 5. November, von Michael Kleiner vom Baden-Württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus eröffnet. Direkt im Anschluss hält Ex-Fußballer Nils Petersen seine Keynote "Körper = Kapital", in der er aufzeigt, wie Gesundheitsschutz die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen steigern kann.Am Mittwoch, dem 6. November, folgt der Panel Talk "Motivation Handwerk" mit Ralf Moeller. Der ehemalige Bodybuilder und Schauspieler spricht gemeinsam mit engagierten Handwerkern darüber, was sie an ihrem Beruf fasziniert und warum das Handwerk attraktive Perspektiven bietet.Der Donnerstag, 7. November, steht ganz im Zeichen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Skisprung-Legende Sven Hannawald berichtet in seinem Impulsvortrag über seine Erfahrungen mit Burnout und seinen Weg zurück ins Leben - ein eindrucksvoller Einstieg in den BGM-Thementag, der die Bedeutung der Gesundheit der Mitarbeitenden unterstreicht.Fazit: Ein Muss für Fachkräfte und UnternehmerDie ARBEITSSCHUTZ AKTUELL 2024 ist eine wichtige Veranstaltung für Fachkräfte für Arbeitssicherheit, aber auch für mittelständische Unternehmer, Führungskräfte und Personalverantwortliche. Wer sich für die Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeitenden interessiert, sollte diesen Termin nicht verpassen.Mehr Informationen unter: www.arbeitsschutz-aktuell.dePressekontakt:HINTE Expo & Conference GmbHCorinna BietzkerHead of MarketingE-Mail: corinna.bietzker@hinte-media.comOriginal-Content von: HINTE Expo & Conference, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153514/5867553