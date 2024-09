Kostenloses Webinar - Spotlight Zinssitzung

Werbung







Am heutigen Mittwoch den 18.09.2024 um 18:30 Uhr, gibt es ein weiteres Webinar der HSBC mit dem Thema "Spotlight Zinssitzung - Was müssen Sie wissen & wie funktioniert der Derivateeinsatz?" mit Julius Weiß, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.



Heute Abend entscheidet die amerikanische Zentralbank über die Leitzinsen in den USA. Im Hinblick hierauf geht Julius Weiß auf die aktuelle Lage des Zinsumfelds ein. Es wird auch besprochen, welche Chancen und Risiken diese Entscheidung für Anleger birgt und wie Sie Derivate hier richtig einsetzen können. Zudem wird auf den wichtigen Zusammenhang zwischen Zinsen und Inflation eingegangen. Jegliche Fragen zu diesen Themen können Sie gerne unserem Referenten Julius Weiß stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, den 18. September um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC