Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA23256X1006 Cybin Inc. 18.09.2024 CA23256X4075 Cybin Inc. 19.09.2024 Tausch 38:1

US57064N1028 Markforged Holding Corp. 18.09.2024 US57064N2018 Markforged Holding Corp. 19.09.2024 Tausch 10:1

© 2024 Xetra Newsboard