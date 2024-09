Die EnBW beginnt in Kooperation mit der Mitteldeutschen Flughafen AG noch in diesem Monat mit dem Bau neuer Schnellladeparks an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle. Beide Standorte sollen jedoch erst 2025 in Betrieb gehen. Am Flughafen Dresden (DSR) will das Energieunternehmen sechs High Power Charger mit insgesamt zwölf Ladepunkten installieren. Die Inbetriebnahme ist für August nächsten Jahres geplant. Wie die EnBW mitteilt, kann der Ladepark ...

