Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) (Dynacor oder das "Unternehmen"), ein internationales Golderz-Industrieunternehmen, das ASMs (Artisanal and Small Scale Miners handwerkliche und Kleinschürfer) bedient, meldete heute ungeprüfte Goldverkäufe in Höhe von 26,3 Millionen USD (35,8 Millionen CAD) (1) im August 2024, verglichen mit 21,6 Millionen USD (29,1 Millionen CAD) im August 2023. Dies entspricht einer Steigerung um 4,7 Millionen USD oder 21,8% im Vergleich zum Vorjahr, was auf einen Anstieg bei den Verkaufspreisen (+5,9 Millionen USD) zurückzuführen ist, die teilweise durch Verringerungen bei den Mengen (-1,2 Millionen USD) ausgeglichen wurden.

Dieses Umsatzniveau entspricht einem Anstieg von 4,9 Millionen USD im Monatsvergleich (22,9%) zum Juli 2024.

Im August lag der durchschnittliche Verkaufspreis für Gold bei 2.467 USD pro Unze, verglichen mit 1.912 USD pro Unze im August 2023, da der Goldpreis weiter stieg und im Monatsverlauf sogar seinen historischen Höchststand erreichte.

Im August 2024 arbeitete die Anlage Veta Dorada weiterhin auf Hochtouren und verarbeitete eine historische Höchstmenge von mehr als 16.500 Tonnen oder durchschnittlich 532 Tonnen pro Tag.

Der kumulierte Umsatz des Jahres 2024 belief sich Ende August auf 182,8 Millionen USD, verglichen mit 165,3 Millionen USD im selben Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 10,6% entspricht. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Gold lag Ende August 2024 bei 2.253 USD pro Unze, verglichen mit 1.925 USD pro Unze im Jahr 2023.

Das Unternehmen gab für 2024 eine Umsatzprognose zwischen 265 und 285 Millionen USD ab, wobei ein Marktpreis für Gold zwischen 2.000 und 2.050 USD pro Unze zugrunde gelegt wurde. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, diese Prognose zu erfüllen.

(1) Die Umsätze werden anhand des monatlichen Durchschnittskurses umgerechnet

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein dividendenzahlender industrieller Golderzverarbeiter mit Hauptsitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Goldproduktion durch die Verarbeitung von Erzen, die aus dem handwerklichen und geringfügigen Bergbau (ASM) stammen. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten verfügen. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgrundstück (Tumipampa) im Departement Apurimac.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Verarbeitungsaktivitäten auch in anderen Ländern zu erweitern.

Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold durch sein Goldprogramm PX IMPACT®. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt für dieses PX IMPACT®-Gold eine kleine Prämie an unseren Kunden und strategischen Partner. Diese Prämie wird direkt in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für die Gemeinden unserer Handwerker und Kleinschürfer investiert.

Dynacor ist an der Börse Toronto notiert (DNG) und Teil des TSX30-Programms. TSX30 ist das Flaggschiffprogramm, mit dem die 30 erfolgreichsten Unternehmen an der Börse Toronto (Toronto Stock Exchange, TSX) ausgezeichnet werden.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt enthalten sind. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung wider.

