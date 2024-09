Neil Lawrence ist ein britischer Informatiker und Experte für Machine Learning. Dazu hat er einen Lehrstuhl an der Universität Cambridge. Er sollte wissen, wovon er redet, wenn er künstliche allgemeine Intelligenz beurteilen soll. In einem Interview mit dem New Scientist plädiert KI-Experte New Lawrence dafür, Intelligenz differenzierter zu betrachten. Nur so könnten wir erkennen, wie Maschinen die Gesellschaft wirklich verändern werden. Und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...