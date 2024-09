Berlin - Nach der Vorstellung des 17. Kinder- und Jugendberichts durch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) am Mittwoch hat die Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes, Sabine Andresen, eine stabile Kinder- und Jugendhilfe sowie eine stärkere Bekämpfung von Kinderarmut gefordert.



"Der Bericht hat eine wichtige Botschaft: Um in Krisen zuversichtlich zu sein, brauchen Kinder und Jugendliche vertrauenswürdige Menschen und stabile Strukturen", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben). "Vertrauen und Zuversicht entstehen auch durch Erfahrungen, beteiligt zu werden."



Der Bericht zeige zugleich, "dass die Kinder- und Jugendhilfe unverzichtbar ist, aber an Grenzen stößt, weil es in vielen Bereichen personelle und finanzielle Engpässe gibt", so Andresen. "Für eine gute Arbeit ist Planungssicherheit wichtig. Zudem sollte die Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut politisch Priorität haben."



Der Bericht besagt, dass sich viele junge Menschen in Politik und Gesellschaft nicht ausreichend beteiligt und gehört fühlen. Kinder und Jugendliche drohten in einer alternden Gesellschaft "ins Hintertreffen zu geraten" und hätten in zentralen Bereichen das Gefühl, nicht vorzukommen, sagte Paus bei der Vorstellung. An der Entstehung des Berichts waren rund 5.400 junge Menschen zwischen fünf und 27 Jahren beteiligt.

© 2024 dts Nachrichtenagentur