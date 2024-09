Nach einem "katastrophalen" Jahr 2023 steht der tropische Obstsektor in Spanien in der aktuellen Saison erneut vor einer Dürre, die zu einem Rückgang der Avocadoproduktion in Malaga, dem Hauptanbaugebiet, führen wird, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Die Avocadoproduktion in Spanien ist in den letzten Jahren aufgrund der Trockenheit zurückgegangen, ein...

