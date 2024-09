FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ANSTIEG - Mit einem deutlichen Plus steuert der Dax am Donnerstag wohl wieder seinen jüngsten Rekord bei 18.990 Punkten an. Nach der deutlichen Zinssenkung in den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start ein Prozent höher auf 18.895 Punkte. Die Fed signalisiert bis Jahresende weitere Senkungen um insgesamt 0,5 Prozentpunkte. Damit soll die Wirtschaft wieder angekurbelt werden und mit ihr die Beschäftigung, nachdem bis dato vor allem die Inflationsbekämpfung oberste Priorität hatte.

USA: - SCHWÄCHER - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch trotz erneuter Rekorde letztlich nicht von der deutlichen Zinssenkung der Fed profitiert. Der Dow Jones Industrial stellte zwar zunächst den dritten Tag in Folge eine Bestmarke auf. Doch anschließend fiel der US-Leitindex schnell wieder in seine vorherige Lethargie zurück. Er verabschiedete sich 0,25 Prozent tiefer mit 41.503,10 Punkten aus dem Handel. Auch der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,45 Prozent tiefer. Über Nacht haben die Futures aber wieder angezogen.

ASIEN: - GEWINNE - In Asien hat es am Donnerstag verbreitet Kursgewinne gegeben. In Tokio stiegen die Kurse mit dem nachgebenden Yen, der den japanischen Exportwerten zugutekommt. Nach der großen US-Zinssenkung blicken die Anleger dort gespannt auf die Bank of Japan am Freitag. Der Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 2,5 Prozent. Der CSI 300 mit den chinesischen Festlandwerten legte außerdem 0,8 Prozent zu. In Hongkong kam der Hang Seng 1,7 Prozent höher aus seiner Feiertagspause. Auch in der Sonderverwaltungsregion soll eine Zinssenkung die Wirtschaft ankurbeln.



DAX 18711,49 -0,08%

XDAX 18735,60 +0,17%

EuroSTOXX 50 4835,30 -0,52%

Stoxx50 4398,94 -0,60%



DJIA 41503,10 -0,25%

S&P 500 5618,26 -0,29%

NASDAQ 100 19344,49 -0,45%



°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,07 -0,07%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1120 +0,01%

USD/Yen 143,17 +0,62%

Euro/Yen 159,20 +0,64%



°



ROHÖL:





Brent 73,69 +0,04 USD WTI 70,83 -0,08 USD °

/tih