Zum ersten Mal seit Beginn des Zinserhöhungszyklus 2022 hat die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen gesenkt. Laut der Statistik bedeutet das jetzt eine turbulente Phase an den Börsen. Darauf müssen sich Anleger jetzt einstellen, denn so verrückt werden sich Aktien in den kommenden Wochen entwickeln. Die Fed hat am Donnerstag in einem Jumbo-Zinsschritt um 25 Basispunkte erstmals die Zinsen in den USA seit dem Beginn des Erhöhungszyklus 2022 gesenkt. ...

