Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 19-Sep-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 September 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 18 September 2024 it purchased a total of 400,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 250,000 150,000 EUR1.8600 Highest price paid (per ordinary share) GBP1.5640 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.8460 GBP1.5540 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.8538 GBP1.5600

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 631,997,448 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,275 1.8500 XDUB 08:55:04 00029213620TRDU1 1,275 1.8500 XDUB 08:55:04 00029213621TRDU1 889 1.8500 XDUB 08:55:04 00029213622TRDU1 1,641 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213789TRDU1 401 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213788TRDU1 1,199 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213787TRDU1 403 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213786TRDU1 362 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213785TRDU1 39 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213784TRDU1 1,250 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213783TRDU1 2,322 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213782TRDU1 599 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213781TRDU1 502 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213791TRDU1 1,641 1.8500 XDUB 09:11:07 00029213790TRDU1 902 1.8500 XDUB 09:11:08 00029213793TRDU1 1,641 1.8500 XDUB 09:11:08 00029213792TRDU1 376 1.8500 XDUB 09:11:08 00029213794TRDU1 3,004 1.8480 XDUB 09:11:14 00029213800TRDU1 2,013 1.8480 XDUB 09:15:49 00029213852TRDU1 2,017 1.8480 XDUB 09:15:49 00029213851TRDU1 561 1.8480 XDUB 09:32:30 00029213951TRDU1 2,348 1.8560 XDUB 09:39:16 00029213994TRDU1 1,600 1.8560 XDUB 09:39:16 00029213993TRDU1 2,317 1.8560 XDUB 09:43:49 00029214018TRDU1 2,179 1.8560 XDUB 09:49:40 00029214026TRDU1 28 1.8560 XDUB 09:49:40 00029214027TRDU1 427 1.8560 XDUB 09:54:34 00029214048TRDU1 362 1.8560 XDUB 09:56:44 00029214062TRDU1 1,600 1.8560 XDUB 09:56:44 00029214061TRDU1 694 1.8540 XDUB 09:56:58 00029214069TRDU1 1,317 1.8540 XDUB 09:56:58 00029214068TRDU1 1,545 1.8520 XDUB 10:01:24 00029214093TRDU1 466 1.8520 XDUB 10:01:24 00029214092TRDU1 2,118 1.8480 XDUB 10:12:50 00029214169TRDU1 1,950 1.8480 XDUB 10:12:50 00029214168TRDU1 2,058 1.8460 XDUB 10:12:50 00029214170TRDU1 19,647 1.8500 XDUB 11:24:07 00029214522TRDU1 2,332 1.8500 XDUB 11:24:07 00029214519TRDU1 1,925 1.8500 XDUB 11:24:07 00029214518TRDU1 1,560 1.8480 XDUB 11:24:07 00029214524TRDU1 484 1.8480 XDUB 11:24:07 00029214523TRDU1 1,999 1.8460 XDUB 11:28:45 00029214544TRDU1 1,954 1.8460 XDUB 11:46:28 00029214607TRDU1 341 1.8460 XDUB 11:49:17 00029214611TRDU1 386 1.8460 XDUB 11:49:58 00029214620TRDU1 564 1.8460 XDUB 11:49:58 00029214619TRDU1 39 1.8460 XDUB 11:49:58 00029214618TRDU1 984 1.8460 XDUB 11:49:58 00029214621TRDU1 1,588 1.8460 XDUB 12:00:12 00029214659TRDU1 3,906 1.8460 XDUB 12:03:41 00029214667TRDU1 447 1.8540 XDUB 13:03:53 00029214852TRDU1 3,363 1.8540 XDUB 13:03:53 00029214851TRDU1 975 1.8540 XDUB 13:03:53 00029214850TRDU1 1,918 1.8540 XDUB 13:03:53 00029214849TRDU1 1,400 1.8540 XDUB 13:03:54 00029214854TRDU1 1,094 1.8540 XDUB 13:03:54 00029214853TRDU1 2,359 1.8540 XDUB 13:04:20 00029214855TRDU1 2,373 1.8540 XDUB 13:20:48 00029214947TRDU1 7,334 1.8540 XDUB 13:20:48 00029214946TRDU1 2,210 1.8540 XDUB 13:20:48 00029214945TRDU1 1,992 1.8540 XDUB 13:20:48 00029214944TRDU1 2,373 1.8540 XDUB 13:20:48 00029214943TRDU1 2,333 1.8540 XDUB 13:20:48 00029214948TRDU1 2,084 1.8500 XDUB 13:20:56 00029214954TRDU1 1,963 1.8560 XDUB 13:35:44 00029215008TRDU1 1,257 1.8560 XDUB 13:50:10 00029215194TRDU1 1,356 1.8560 XDUB 13:50:10 00029215193TRDU1 1,257 1.8560 XDUB 13:50:10 00029215192TRDU1 1,356 1.8560 XDUB 13:50:10 00029215191TRDU1 2,263 1.8580 XDUB 13:52:44 00029215205TRDU1 1,970 1.8580 XDUB 13:53:10 00029215209TRDU1 1,173 1.8560 XDUB 13:53:12 00029215210TRDU1 4,036 1.8580 XDUB 14:05:15 00029215332TRDU1 65 1.8580 XDUB 14:08:48 00029215397TRDU1 759 1.8580 XDUB 14:08:48 00029215396TRDU1 1,250 1.8580 XDUB 14:08:48 00029215395TRDU1 2,039 1.8600 XDUB 14:26:50 00029215549TRDU1 456 1.8600 XDUB 14:26:50 00029215548TRDU1 2,495 1.8600 XDUB 14:26:50 00029215547TRDU1 2,495 1.8600 XDUB 14:26:50 00029215546TRDU1 1,922 1.8600 XDUB 14:30:37 00029215602TRDU1 867 1.8600 XDUB 14:30:37 00029215601TRDU1 3,212 1.8600 XDUB 14:30:37 00029215600TRDU1 547 1.8600 XDUB 14:30:37 00029215599TRDU1 1,923 1.8600 XDUB 14:30:37 00029215598TRDU1 2,289 1.8600 XDUB 14:30:37 00029215597TRDU1 1,993 1.8580 XDUB 14:37:30 00029215710TRDU1 1,968 1.8580 XDUB 14:37:30 00029215709TRDU1 1,971 1.8580 XDUB 14:37:30 00029215708TRDU1 1,921 1.8580 XDUB 14:37:30 00029215707TRDU1 1,960 1.8540 XDUB 15:05:35 00029216353TRDU1 389 1.8540 XDUB 15:05:35 00029216352TRDU1 1,925 1.8540 XDUB 15:05:35 00029216351TRDU1 1,984 1.8540 XDUB 15:05:35 00029216350TRDU1 1,325 1.8560 XDUB 15:05:46 00029216354TRDU1 3,042 1.8560 XDUB 15:08:29 00029216386TRDU1 2,499 1.8560 XDUB 15:08:29 00029216384TRDU1 8,263 1.8560 XDUB 15:08:29 00029216382TRDU1 2,499 1.8560 XDUB 15:08:29 00029216380TRDU1 1,563 1.8520 XDUB 15:19:32 00029216547TRDU1 2,191 1.8540 XDUB 15:20:23 00029216554TRDU1 87 1.8540 XDUB 15:23:12 00029216614TRDU1 1,942 1.8540 XDUB 15:23:23 00029216616TRDU1 612 1.8560 XDUB 15:35:11 00029216719TRDU1 2,380 1.8560 XDUB 15:35:11 00029216718TRDU1 2,380 1.8560 XDUB 15:35:11 00029216717TRDU1 2,386 1.8560 XDUB 15:35:11 00029216716TRDU1 2,380 1.8560 XDUB 15:35:11 00029216715TRDU1 5,571 1.8560 XDUB 15:35:11 00029216714TRDU1 1,260 1.8560 XDUB 15:46:31 00029216901TRDU1 31 1.8560 XDUB 15:46:31 00029216900TRDU1 2,177 1.8560 XDUB 15:48:08 00029216919TRDU1 1,971 1.8560 XDUB 15:51:04 00029216960TRDU1 956 1.8560 XDUB 15:53:23 00029216977TRDU1 1,250 1.8560 XDUB 15:53:23 00029216976TRDU1 969 1.8560 XDUB 15:56:13 00029216993TRDU1 1,250 1.8560 XDUB 15:56:13 00029216992TRDU1 2,152 1.8560 XDUB 15:58:52 00029217000TRDU1 1,945 1.8560 XDUB 16:01:20 00029217011TRDU1 36 1.8560 XDUB 16:03:38 00029217046TRDU1 1,250 1.8560 XDUB 16:03:38 00029217045TRDU1 780 1.8560 XDUB 16:03:38 00029217044TRDU1 717 1.8560 XDUB 16:06:03 00029217099TRDU1 1,250 1.8560 XDUB 16:06:03 00029217098TRDU1 1,015 1.8560 XDUB 16:08:21 00029217172TRDU1 1,250 1.8560 XDUB 16:08:21 00029217171TRDU1 823 1.8560 XDUB 16:10:43 00029217243TRDU1 1,250 1.8560 XDUB 16:10:43 00029217242TRDU1 2,520 1.8540 XDUB 16:12:30 00029217272TRDU1 1,366 1.8540 XDUB 16:12:30 00029217271TRDU1 3,373 1.8540 XDUB 16:12:30 00029217270TRDU1 666 1.8540 XDUB 16:12:30 00029217269TRDU1 251 1.8540 XDUB 16:12:30 00029217268TRDU1 449 1.8540 XDUB 16:12:30 00029217267TRDU1 736 1.8540 XDUB 16:12:30 00029217266TRDU1 630 1.8540 XDUB 16:12:30 00029217265TRDU1 2,200 1.8540 XDUB 16:21:35 00029217709TRDU1 2,120 1.8540 XDUB 16:22:57 00029217765TRDU1 839 1.8540 XDUB 16:24:13 00029217799TRDU1 1,216 1.8540 XDUB 16:24:13 00029217798TRDU1 1,371 1.8500 XDUB 16:25:09 00029217827TRDU1 2,286 1.8500 XDUB 16:25:09 00029217819TRDU1 2,179 1.8500 XDUB 16:25:09 00029217818TRDU1

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,171 1.5580 XLON 11:24:07 00029214521TRDU1 5,786 1.5580 XLON 11:24:07 00029214520TRDU1 52 1.5540 XLON 11:27:53 00029214540TRDU1 1 1.5560 XLON 11:43:15 00029214594TRDU1 254 1.5560 XLON 11:46:24 00029214600TRDU1 3,652 1.5560 XLON 11:46:24 00029214599TRDU1 2,300 1.5560 XLON 11:46:24 00029214598TRDU1 661 1.5560 XLON 11:46:24 00029214604TRDU1 1,400 1.5560 XLON 11:46:24 00029214603TRDU1 1,400 1.5560 XLON 11:46:24 00029214602TRDU1 73 1.5560 XLON 11:46:24 00029214601TRDU1 2,598 1.5560 XLON 11:46:24 00029214605TRDU1 2,163 1.5580 XLON 12:15:53 00029214726TRDU1 841 1.5580 XLON 12:32:10 00029214795TRDU1 315 1.5580 XLON 12:32:29 00029214798TRDU1 63 1.5580 XLON 12:34:24 00029214800TRDU1 63 1.5580 XLON 12:35:12 00029214803TRDU1 63 1.5580 XLON 12:35:54 00029214804TRDU1 8 1.5580 XLON 12:36:24 00029214823TRDU1 2,700 1.5620 XLON 13:06:17 00029214872TRDU1 82 1.5620 XLON 13:06:19 00029214873TRDU1 1,633 1.5620 XLON 13:06:49 00029214875TRDU1 246 1.5620 XLON 13:06:49 00029214874TRDU1 2,381 1.5620 XLON 13:20:49 00029214953TRDU1 4,714 1.5620 XLON 13:20:49 00029214952TRDU1 2,343 1.5620 XLON 13:20:49 00029214951TRDU1 2,357 1.5620 XLON 13:20:49 00029214950TRDU1 4,894 1.5620 XLON 13:20:49 00029214949TRDU1 2,248 1.5640 XLON 13:53:07 00029215208TRDU1 4,826 1.5640 XLON 13:53:07 00029215207TRDU1 4,822 1.5640 XLON 13:53:07 00029215206TRDU1 200 1.5640 XLON 14:11:41 00029215410TRDU1 287 1.5640 XLON 14:11:41 00029215409TRDU1 1,086 1.5640 XLON 14:12:37 00029215417TRDU1 252 1.5640 XLON 14:12:37 00029215416TRDU1 2 1.5640 XLON 14:12:37 00029215415TRDU1 2,160 1.5640 XLON 14:15:38 00029215443TRDU1 170 1.5640 XLON 14:15:38 00029215442TRDU1 72 1.5640 XLON 14:15:38 00029215441TRDU1 2,434 1.5640 XLON 14:21:05 00029215490TRDU1 2,404 1.5640 XLON 14:26:27 00029215543TRDU1 2,426 1.5640 XLON 14:31:13 00029215604TRDU1 2,151 1.5640 XLON 14:36:05 00029215690TRDU1 2,323 1.5620 XLON 14:36:57 00029215700TRDU1 6,885 1.5620 XLON 14:36:57 00029215699TRDU1 2,042 1.5600 XLON 15:08:29 00029216389TRDU1 2,276 1.5600 XLON 15:08:29 00029216388TRDU1 3,592 1.5600 XLON 15:08:29 00029216387TRDU1 4,687 1.5600 XLON 15:08:29 00029216385TRDU1 2,483 1.5600 XLON 15:08:29 00029216383TRDU1 3,036 1.5600 XLON 15:08:29 00029216381TRDU1 2,140 1.5600 XLON 15:21:07 00029216570TRDU1 14 1.5600 XLON 15:24:48 00029216635TRDU1 1,900 1.5600 XLON 15:24:48 00029216634TRDU1 172 1.5600 XLON 15:24:48 00029216633TRDU1 3,031 1.5600 XLON 15:35:11 00029216724TRDU1 4,170 1.5600 XLON 15:35:11 00029216723TRDU1 1,209 1.5600 XLON 15:35:11 00029216722TRDU1 2,208 1.5600 XLON 15:35:11 00029216721TRDU1 2,135 1.5600 XLON 15:35:11 00029216720TRDU1 1,200 1.5580 XLON 16:12:43 00029217277TRDU1 1,400 1.5580 XLON 16:12:43 00029217276TRDU1 2,327 1.5580 XLON 16:12:43 00029217275TRDU1 8,915 1.5580 XLON 16:12:43 00029217278TRDU1 977 1.5580 XLON 16:13:20 00029217335TRDU1 93 1.5580 XLON 16:15:52 00029217521TRDU1 14,370 1.5580 XLON 16:25:09 00029217815TRDU1 2,358 1.5560 XLON 16:25:09 00029217820TRDU1 2,090 1.5560 XLON 16:25:09 00029217817TRDU1 2,213 1.5560 XLON 16:25:09 00029217816TRDU1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 347692 EQS News ID: 1991015 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

