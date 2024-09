(shareribs.com) 19.09.2024 - Die Ölpreise stehen unter Druck, nachdem die US-Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt und damit Konjunktursorgen geschürt hat. In den USA ist die Ölproduktion zurückgegangen. Im frühen Handel zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,6 ...

