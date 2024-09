WIESBADEN (ots) -- Hohe Inflation trägt zu kräftigem Umsatzplus im Handwerk bei- Zahl der Unternehmen steigt leicht, Zahl der tätigen Personen nimmt etwas ab- Handwerk erzielt 7,4 % des gesamtwirtschaftlichen Umsatzes und beschäftigt 13,0 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2022Die rund 570 000 Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 720 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr deutlich um 9,3 %. Hauptursache hierfür war die hohe Inflation - der Verbraucherpreisindex für Deutschland stieg im gleichen Zeitraum um 6,9 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die Zahl der Handwerksunternehmen im Jahr 2022 leicht um 0,3 %, während die Zahl der im Handwerk tätigen Personen um 0,3 % auf rund 5,4 Millionen sank. Darunter waren 4,1 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 630 000 geringfügig entlohnte Beschäftigte.Besondere Bedeutung hat das Handwerk im Baugewerbe: Im Jahr 2022 waren gut zwei Drittel (67,0 %) aller Unternehmen dort Handwerksunternehmen. In der Gesamtwirtschaft lag der Anteil der Handwerksunternehmen bei 16,6 %. Insgesamt waren im Handwerk 13,0 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland tätig. Der Anteil des Handwerks am Umsatz der Gesamtwirtschaft betrug 7,4 %, das waren 1,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.Ausbaugewerbe die mit Abstand größte Gewerbegruppe im HandwerkDie weitaus größte Gewerbegruppe innerhalb des Handwerks bezogen auf die Zahl der Unternehmen, die tätigen Personen sowie den Umsatz ist das Ausbaugewerbe. Im Jahr 2022 erwirtschafteten die 221 000 Handwerksunternehmen im Ausbaugewerbe mit 1,5 Millionen tätigen Personen 203 Milliarden Euro Umsatz. Damit fiel die Zahl der Unternehmen im Ausbaugewerbe um 1,3 % gegenüber dem Vorjahr, während die Zahl der tätigen Personen um 1,0 % zurückging und der Umsatz um 9,0 % zunahm.Unterschiedliche Entwicklung von Beschäftigten und Umsätzen nach GewerbegruppenDie Zahl der tätigen Personen im Kraftfahrzeuggewerbe (+0,6 %), in den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (+0,4 %) und im Gesundheitsgewerbe (+0,2 %) nahm 2022 leicht zu. In den übrigen Gewerbegruppen war ein leichter Rückgang zu verzeichnen, am stärksten im Lebensmittelgewerbe mit -1,1 %.Bei der Umsatzentwicklung unterschieden sich die Gewerbegruppen zum Teil deutlich. Das größte Plus verzeichneten die Handwerke für den privaten Bedarf (+15,6 %), gefolgt von den Handwerken für den gewerblichen Bedarf (+11,0 %) und dem Bauhauptgewerbe (+10,5 %). Die geringste Veränderung wies das Gesundheitsgewerbe (+2,9 %) auf.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse der Handwerkszählung wurden durch Auswertung von bereits in der Verwaltung vorliegenden Daten und Erhebungsergebnissen anderer Strukturstatistiken aus dem Statistischen Unternehmensregister ermittelt, also ohne zusätzliche Befragungen. Somit wurden vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen von statistischen Meldepflichten entlastet. Die Handwerkszählung 2022 wurde auf Basis der Handwerksordnung 2021 erstellt.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse zur Struktur des Handwerks enthalten die Tabellen zur Handwerkszählung (53111) in der Datenbank GENESIS-Online. Detaillierte Ergebnisse für die Bundesländer publizieren die Statistischen Ämter der Länder.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Handwerk,Telefon: +49 611 75 4871,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5867692