Leverkusen (ots) -Der Besitz von Gold, Silber, Platin und Palladium wird weltweit immer begehrter und bedeutender. Als Spezialist in der Wertsicherungsberatung hat die PKM Solutions bereits vor Jahren erkannt, dass Edelmetalle die Zukunft sind. Ob in den Bereichen Medizin, Automobilindustrie, Elektronik, chemische Industrie oder Solartechnik - ohne Edelmetalle ist kein technischer Fortschritt mehr möglich.Langfristiger Schutz vor Inflation und KrisenDie anhaltend starken Schwankungen an den Kapitalmärkten verlangen Sparern und Investoren einiges ab. Fehlende Renditen belasten die geplante Altersvorsorge und die Anlagestrategie vieler Menschen. Die PKM Solutions verfolgt als exklusiver Kompetenzvertrieb das Ziel, Kundinnen und Kunden den Zugang zu einer krisenresistenten, gewinnorientierten, transparenten und inflations-geschützten Kapitalanlage zu ermöglichen. In unsicheren Zeiten, in denen die Angst vor drohender Inflation, wirtschaftlichen Krisen und Währungsreformen steigt, bietet ein Investment in Edelmetalle hohe Sicherheit. Durch ihre Wertstabilität dienen physische Edelmetalle als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten und Marktvolatilität sowie zum Schutz vor inflationären Entwicklungen. Zudem besteht im Vergleich zu anderen Anlageprodukten eine Unabhängigkeit von Finanzunternehmen sowie Aktienfirmen. Nicht umsonst gelten Gold, Silber, Platin und Palladium also als beliebte "Krisenwährung"."Bei einer Anlage in Edelmetalle wird langfristig von einer gleichbleibend starken Kaufkraft profitiert und Zugriff auf zukunftssichere Geldanlagen ermöglicht", erklärt das Team rund um die PKM Solutions.Steuerfreiheit für AnlagegoldNeben der Krisenresistenz schätzen viele Anleger bei einem Investment in Edelmetalle als physischen Besitz mit Gegenwert auch die steuerrechtlichen Vorteile, die bei anderen Investmentprodukten nicht bestehen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Besitz von Edelmetallen nämlich steuerfrei: Bei einer Investition in Goldanlagen wie Goldbarren und Goldmünzen entfällt die Mehrwertsteuer komplett. Auch andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium können legal mehrwertsteuerfrei erworben werden, wenn sie in einem Zollfreilager gelagert werden. Ein Zollfreilager ist ein Ort, an dem Waren unverzollt und unversteuert zwischengelagert werden können. Meist findet man diese Orte im Nicht-EU-Ausland, wie zum Beispiel in der Schweiz. Werden Edelmetalle nach mehr als zwölf Monaten gewinnbringend verkauft, dürfen zudem jegliche Kursgewinne steuerfrei vereinnahmt werden. Damit ist nicht nur der Erwerb, sondern auch der Besitz und Verkauf von Edelmetallen als Anlage steuerrechtlich vorteilhaft geregelt.Die PKM Solutions bietet mit dem Edelmetalldepot Premium Elements 4.0 ein exklusives Produkt zur zielführenden Investition in Edelmetalle. Das Anlageprodukt "Premium Elements 4.0" wurde als Edelmetalldepot gemeinsam mit der Sutor Bank, einer renommierten deutschen Privatbank, entwickelt und wird exklusiv von der PKM Solutions vermarktet. Kunden werden zu 100% Eigentümer physischer Edelmetalle, wie beispielsweise Gold, Silber, Platin und Palladium und gehen damit gesichert in die Zukunft.Über PKM SolutionsDie Führungskräfte der PKM Unternehmensgruppe sind seit mehr als 30 Jahren Experten für Vermögensberatung auf dem Finanzmarkt. Mit ihrer Erfahrung setzen sie auf eine überdurchschnittliche Fach-, Beratungs- und Servicekompetenz. Als Spezialist in der Wertsicherungsberatung liegt die Konzentration auf einer klaren Produktstrategie. Das Ziel ist es, Kunden den Zugang zu einer krisenresistenten, gewinnorientierten, transparenten und inflations-geschützten Kapitalanlage zu ermöglichen.