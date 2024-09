Zürich - Die US-Notenbank Fed hat am Mittwochabend die heiss ersehnte Zinswende eingeläutet. Nachdem der US-Dollar in einer ersten Reaktion zunächst klar nachgab, hat er sich im weiteren Handelsverlauf dann wieder erholt. So notiert der Greenback aktuell bei 0,8477 Franken und damit um knapp einen halben Rappen höher als am Mittwochabend. Auch zum Euro hat der US-Dollar etwas zugelegt. So wird das Währungspaar aktuell zu 1,1129 gehandelt nach 1,1145 ...

