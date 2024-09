Biel - Die Schweizer Uhrenhersteller haben im August verglichen mit dem Vorjahresmonat mehr Zeitmesser ins Ausland exportiert. Gut entwickelte sich das Geschäft in Märkten wie den USA oder Japan. In Hong Kong und China blieb die Nachfrage aber schwach. Die Schweizer Uhrenexporte sind im August im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent auf 1,95 Milliarden Franken gestiegen, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Donnerstag mitteilte. ...

