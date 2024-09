EQS-Media / 19.09.2024 / 09:15 CET/CEST



Pressemitteilung

Your Family Entertainment AG verlängert Kooperation mit Cloud 9 Screen Entertainment Group und sichert exklusive Content-Rechte

München, den 19. September 2024

Die Your Family Entertainment AG freut sich, die Verlängerung des Distributionsvertrags mit der Produktionsfirma Cloud 9 Screen Entertainment Group ("Cloud 9") bekanntzugeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung bleibt die Your Family Entertainment AG bis 2029 exklusiver Agent für den internationalen Vertrieb der erfolgreichen Serien THE TRIBE und THE NEW TOMORROW (nicht-exklusiv in den USA und Neuseeland).

Darüber hinaus konnte die Your Family Entertainment AG die exklusiven Content-Rechte für die Serie THE TRIBE im deutschsprachigen Raum erwerben. Diese Rechte umfassen sämtliche Ausstrahlungs- und Distributionsmöglichkeiten und stärken die Position der Your Family Entertainment AG als führender Anbieter von familienfreundlicher Unterhaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Dr. Stefan Piëch, Vorstandsvorsitzender der Your Family Entertainment AG, äußert sich erfreut über die Verlängerung der erfolgreichen Partnerschaft: "THE TRIBE und THE NEW TOMORROW sind absolute Kultserien, die bei jungen Zuschauern weltweit nach wie vor sehr beliebt sind. Wir freuen uns, diese herausragenden Inhalte weiterhin exklusiv international zu vermarkten und gleichzeitig mit den erworbenen Rechten unsere Position im deutschsprachigen Raum zu stärken."

Raymond Thompson, Group Chairman und Chief Executive von Cloud 9 und Executive Producer/Creator von THE TRIBE und THE NEW TOMORROW, sagt: "Cloud 9 und YFE haben die gleiche Vision, qualitativ hochwertige und positive Inhalte international zu vermarkten. Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit dieser Vereinbarung auszubauen und zu festigen. THE TRIBE hat ein internationales Publikum auf eine sehr tiefgreifende Art und Weise berührt und die Faszination des menschlichen Zusammenspiels gezeigt."

Die Your Family Entertainment AG setzt mit dieser Kooperation ihre Mission fort, hochwertige und familienfreundliche Inhalte einem internationalen Publikum zugänglich zu machen.





Über Cloud 9 Sreen Entertainment Group

Die Cloud 9 Screen Entertainment Group wurde 1994 von Raymond Thompson, ehemaliger BBC-Leiter für die Entwicklung von Dramen und langjähriger Autor, Produzent und Showrunner, in Zusammenarbeit mit der Sanctuary Group PLC gegründet. Cloud 9 besitzt einen großen Katalog an geistigem Eigentum (IP) mit Aktivitäten, die von Buchveröffentlichungen über Merchandising und Musik bis hin zu Spielen reichen. Im Kern ist Cloud 9 ein von Autoren geführtes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Titeln konzentriert, die sich an ein weltweites Mainstream-Publikum richten. Das Unternehmen entwickelt derzeit ein Portfolio von Kinofilmen, das es zusammen mit anderen Titeln für das Fernsehen an seinem Produktionsstandort in Neuseeland und an anderen potenziellen Standorten weltweit produzieren will.







Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE), mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Kontakt Your Family Entertainment AG

Michael Huber

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

E-Mail: michael.huber@yfe.tv

www.yfe.tv

19.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com