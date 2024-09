Schlüchtern (ots) -Die Fertighausmarke Living Haus sorgt mit "außerordentlich guter Bonität" für höchste finanzielle Sicherheit beim Hausbau. Das belegt das CrefoZert-Siegel nun das vierte Jahr in Folge: Die Zertifizierung bescheinigt Living Haus eine hervorragende Finanzkraft und unterstreicht die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens. Für alle Baufamilien bedeutet das maximales Vertrauen.Wer baut, fragt sich, wie Risiken möglichst klein gehalten werden. Schließlich ist der gesamte Plan- und Bauprozess von vielen Fragen geprägt, allen voran die Entscheidung für einen zuverlässigen Baupartner. Als solcher wird Living Haus durch das CrefoZert-Siegel des Creidforums Kassel ausgezeichnet. Dieses Bonitätszertifikat wird nur an Unternehmen vergeben, die die strengen Kriterien hinsichtlich ihrer finanziellen Stabilität, Kreditwürdigkeit und nachhaltigen Unternehmensführung erfüllen. Lediglich zwei Prozent aller deutscher Unternehmen können sich das auf die Fahne schreiben - und Living Haus gehört dazu."Hausbau ist ein großer Schritt im Leben unserer Baufamilien. Doch über eines sollten sie sich nicht den Kopf zerbrechen: ob ihr Baupartner wirklich verlässlich ist. Deswegen sind wir stolz auf das CrefoZert-Siegel. Diese Auszeichnung bestätigt erneut unser solides wirtschaftliches Fundament und unsere Verpflichtung, Baufamilien in ganz Deutschland einen sicheren und verlässlichen Partner an die Seite zu stellen", so Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus.Worauf sich Baufamilien freuenDie hervorragende Kreditwürdigkeit von Living Haus bietet den Baufamilien zahlreiche Vorteile, die für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit entscheidend sind:- Eine gute Bonität bedeutet vor allem finanzielle Stabilität. Für unsere Baufamilien heißt das, sie vertrauen darauf, dass Living Haus als Partner dauerhaft stabil bleibt und ihnen vom ersten Spatenstich bis zum Einzug und darüber hinaus zur Seite steht.- Mit Living Haus haben Baufamilien die Gewissheit, dass ihre Bauprojekte termingerecht und ohne unvorhergesehene finanzielle Komplikationen realisiert werden.- Der Fertighausbauer versteht sich nicht nur als Hersteller, sondern als langfristiger Partner, der Baufamilien in jedem Schritt von Beratung über Planung und Bau begleitet.Ein Baupartner für die ZukunftAusschlaggebend für das Siegel ist eine unabhängige Analyse der letzten zwei Jahresabschlüsse. Diese führt das Creditforum bei mittelständischen Unternehmen in Deutschland durch und bewertet zudem ihre Zukunftsaussichten. Bei Living Haus führte das 2024 erneut zu einem positiven Ergebnis: Mit der Zertifizierung festigt der Fertighaushaushersteller seine Position als einer der vertrauenswürdigsten Anbieter im Hausbau-Sektor und setzt ein starkes Zeichen für Stabilität und Kundenorientierung. Die Baufamilien können darauf vertrauen, dass ihr Traum von den eigenen vier Wänden mit Living Haus in Erfüllung geht - verlässlich und zukunftsorientiert.Mehr über Living Haus und die Qualitätsauszeichnungen lesen Sie unter https://www.livinghaus.de/qualitaetÜber Living HausLeb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket von einer einzigartigen App, mit der die Baufamilien ihr Bauprojekt digital steuern können, bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbHSven KellerAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 6661 98-236E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/5867744