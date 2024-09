NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US nach einem Kapitalmarkttag von 220 auf 230 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die auf der Veranstaltung präsentierten Ziele für den Umsatz, das operative Ergebnis (Ebitda) und den freien Barmittelzufluss des Mobilfunkanbieters bis 2027 lägen deutlich über seinen vorherigen Schätzungen, schrieb Analyst Sebastiano Petti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die avisierten kumulierten Ausschüttungen und Aktienrückkäufe indes hätten die Erwartungen der Investoren enttäuscht./la/tih



