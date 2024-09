© Foto: adobe.stock.com



Die Fed senkte gestern die Leitzinsen um 50 Basispunkte. Gold und die Aktienmärkte jubelten und sprangen zunächst in die Höhe, verloren aber selbige recht schnell. Das wirft durchaus Fragen auf. Fed senkt Leitzinsen um 50 Basispunkte Nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten in der letzten Woche hatte sich der Markt eigentlich schon von einer Leitzinssenkung um 50 Basispunkte verabschiedet. Je näher der Fed-Termin rückte, desto größer wurden dann aber doch wieder die Hoffnungen. Insofern sorgte der gestrige Zinsschritt der Fed endlich für Klarheit. Kurzzeitig brandete auch Jubel auf. Gold zündete in einer ersten Reaktion den Preisturbo und lief in Richtung 2.600 US-Dollar, aber …