Die Volkswagen-Vorzüge haben sich in den letzten Tagen zwar erholt, doch sowohl die fundamentale als auch die charttechnische Lage bleiben weiterhin schlecht. An frisches Kapital könnte der deutsche Autobauer nun ausgerechnet durch den Verkauf eines Audi-Werks an einen chinesischen Konkurrenten bekommen.

